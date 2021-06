تويتر تطلق خدمة أخبار الطقس المدفوعة

دبي - يزن راشد - We’ll be doing local newsletters, drop-in audio chats during times of scary weather, original journalism focused on climate justice, and a paid service that will let ppl ask unlimited questions.



It's a revolutionary weather service for a revolutionary moment in history. — Eric Holthaus (@EricHolthaus) June 1, 2021 منصة تويتر أول خدمة إخبارية رسمية مدفوعة الأجر هذا الأسبوع مع عرض جديد لأخبار الطقس يسمى Tomorrow، الذي يوفر معلومات وإحصاءات محدثة عن الطقس مقابل رسوم شهرية.

ويوفر Tomorrow معلومات الطقس لمناطق معينة، مما يلبي الاستخدام المشترك للمنصة، ويواكب آخر الأحداث.

وتستخدم Tomorrow جميع منتجات صناع المحتوى الجديدة عبر تويتر، مثل أداة النشرة الإخبارية Revue والنشرات الإخبارية المدفوعة والغرف الصوت المباشرة ذات التذاكر مع Ticketed Spaces.

ويقود المشروع عالم الأرصاد الجوية إريك هولثوس، الذي يعمل مع مجموعة من خبراء المناخ لتقديم رؤى محلية عن الطقس، بدءًا من مجموعة صغيرة من الولايات الأمريكية.

وتنشر Tomorrow نشرات إخبارية محلية، ودردشات صوتية دون حضور أثناء أوقات الطقس المخيف، والصحافة الأصلية التي تركز على العدالة المناخية، وخدمة مدفوعة الأجر تتيح للناس طرح أسئلة غير محدودة.

وقالت تويتر: إنها خدمة طقس ثورية للحظة ثورية في التاريخ.

ويبدأ المشروع برؤى لـ 16 مدينة في أمريكا الشمالية بمشاركة 18 من خبراء الأرصاد الجوية المحليين الذين ينشئون محتوى مجاني ومحتوى للأعضاء فقط.

ويضم الفريق نحو 30 كاتبًا مناخيًا وأربعة موظفين تحريريين بدوام جزئي. ولكن تويتر تخطط لتوسيع فريق Tomorrow بمرور الوقت لتغطية المزيد من المناطق.

ومن المفترض أن تصل الخدمة إلى الدول الأخرى حيث يكون استخدام تويتر مرتفعًا، وكثير منها لا يوفر الوصول إلى موارد الطقس المتعمقة من هذا النوع.

تويتر وخدمة Tomorrow :

وتكلف Tomorrow عند الإطلاق 10 دولارات شهريًا، ونتيجة لذلك تمنح المشتركين:

القدرة على طرح أسئلة غير محدودة على فريق الأرصاد الجوية مع استجابة مضمونة.

نشرة إخبارية أسبوعية للأعضاء فقط، مع مقابلات غير مختصرة.

الوصول المبكر إلى حلقات البودكاست والصحافة الطويلة الأصلية.

خصومات على سلع Tomorrow وامتيازات أخرى مخصصة للأعضاء فقط.

يجري استخدام 1 في المئة من إجمالي إيرادات الأعضاء لدعم منظمات الإصحاح البيئي.

ووفقًا لتويتر، فإن وجود قناة طقس عبر المنصة أمر منطقي بالنظر إلى أن هذه النوعية من الأخبار تتغير بسرعة كبيرة كل دقيقة.

وقالت: الطقس هو الخيار الأمثل لنا. ترتبط بعض أكبر الارتفاعات المفاجئة في المحادثات عبر تويتر بأحداث خطيرة مثل الأعاصير والفيضانات والحرائق.

فيما قال هولثوس: خلال إعصار ساندي، على سبيل المثال، ارتفع عدد متابعي عبر تويتر من 5000 إلى 150 ألف في أسبوع.

وأضاف: كنت في غضون ذلك أقوم بتفسير معلومات الطقس فقط من خلال لغة بسيطة. بالإضافة إلى ذلك ألتقي بأشخاص يحتاجون إلي في تلك اللحظة.

ويتوقع هولثوس أن تكون الخدمة متوفرة في معظم الأسواق الإعلامية الخمسين الرئيسية في أمريكا الشمالية بحلول نهاية عام 2021. وأن تتوسع دوليًا بحلول عام 2022 إلى الهند والبرازيل.

من ناحية أخرى، يمكن للمستخدمين طلب المعلومات عبر البريد الإلكتروني. ولكن في المستقبل، تريد تويتر استخدام موقع Revue، الذي لا يزال يطور بعض الميزات الجديدة.

