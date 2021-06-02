فايرفوكس يحصل على إعادة تصميم مع علامات تبويب أكبر

دبي - يزن راشد - أطلقت مؤسسة موزيلا إعادة تصميم لمتصفح فايرفوكس، وأحد التغييرات التي قد تلاحظها أولاً هو مظهر جديد لعلامات التبويب.

ولا تحصل متصفحات الويب في كثير من الأحيان على إصلاح شامل في التصميم، لذلك يجدر البحث في التفاصيل لمعرفة ما يتغير عندما يحدث ذلك.

ومع أحدث إعادة تصميم لمتصفح فايرفوكس، فإن موزيلا تقول: إنها أصبحت مهتمة بتقليل عوامل التشتيت والنقرات الإضافية والوقت الضائع.

وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الإشعارات تشغل الآن مساحة أقل. وترى أيضًا عددًا أقل من التنبيهات والرسائل، وعندما تظهر، فإنها تعرض تصميمًا ولغة واضحة لجعلها أقل تشويشًا.

اقرأ أيضًا: أفضل أدوات إنشاء موقع إلكتروني مجاني

وكجزء من إعادة التصميم، تلقت علامات التبويب أيضًا عملية تعديل وأصبحت الآن أكبر مما كانت عليه من قبل.

وتتميز علامات التبويب الآن بتصميم منحني وتبدو وكأنها تطفو فوق شريط القائمة.

وفي جوجل كروم أو سفاري، على النقيض من ذلك، تبدو علامة التبويب التي يتم التركيز عليها وكأنها متصلة مباشرة بشريط الأدوات.

واستخدمت موزيلا هذه الطريقة لتذكير المستخدمين بإمكانية إعادة تنظيم علامات التبويب على النحو الذي يرونه مناسبًا.

وقالت: فصلنا علامة التبويب عن المتصفح من أجل نقلها وإعادة ترتيبها وسحبها إلى نافذة جديدة وتنظيمها بحيث يسهل عليك العثور عليها.

اقرأ أيضًا: تويتر تتيح الوصول إلى الغرف الصوتية عبر الويب

فايرفوكس المعاد تصميمه:

بعد التركيز على القضاء على عوامل التشتيت، سهلت الشركة أيضًا كتم صوت علامات التبويب الصاخبة وإلغاء كتمها.

وقامت موزيلا أيضًا بتبسيط شريط الأدوات وقائمة الأشرطة الثلاثة.

وتقول الشركة: إنها قامت بتوحيد القوائم الإضافية لتقليل الفوضى ووضع الإجراءات التي يستخدمها الأشخاص في أغلب الأحيان في مكان يسهل الوصول إليه.

وكجزء من إعادة تصميم شريط الأدوات، سوف يتوهج رمز الدرع الموجود داخل شريط URL للإشارة إلى أن حماية الخصوصية المحسّنة لفايرفوكس تعمل في الخلفية.

وعدلت موزيلا أيضًا وضع خصوصية فايرفوكس. ويتم الآن تشغيل ميزة الحماية الكاملة لملفات تعريف الارتباط بالمتصفح افتراضيًا عند استخدام الأداة.

اقرأ أيضًا: تويتر توقف التحقق مؤقتًا بعد أسبوع من إعادة تشغيله

وهذا يعني أن فايرفوكس يخزن جميع ملفات تعريف الارتباط بشكل منفصل بحيث لا تتمكن أي مواقع ويب تزورها من مشاركة هذه المعلومات.

وعبر نظام التشغيل iOS، أولت موزيلا اهتمامًا خاصًا لتقليل عدد الخطوات اللازمة لاستخدام بعض الميزات الرئيسية للمتصفح.

كما تلاحظ موزيلا نفسها، فإن المتصفح الخاص بك هو نافذتك عبر الإنترنت. ويمكن أن يجعل تجربة تصفح الويب أفضل أو أسوأ.

اقرأ أيضًا: آبل تخطط لإعادة تصميم AirPods لعام 2021