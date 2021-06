شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف تفاصيل إتاحة تطبيق Apple TV على Android TV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق Apple TV متاح حاليا على الأجهزة التي تعمل بنظام Android TV، وهو واحد من التطبيقات النادرة التي تم نشرها من iDevices على نظام Google الأساسي حسبما نقل موقع TheNextWeb.

وأخبرت جوجل 9to5Google أن تطبيق Apple TV متاح الآن لنظام التشغيل "Android TV OS" بالكامل، يتضمن ذلك أجهزة البث مثل Mi TV Stick و Box و TiVO Stream 4K.

وجاء هذا الكشف بعد أن أعلنت Nvidia في مؤتمر Computex الافتراضي هذا الأسبوع أن Apple TVapp كان يصل إلى صندوق البث Shield TV الخاص به.

وأكد مسئول تنفيذي من Xiaomi India أن التطبيق سيصل إلى مجموعة أجهزة التلفزيون بالكامل. لقد بحثنا عن التطبيق على OnePlus TV في الهند ، ويمكننا تأكيد أنه متاح بالفعل.

إذا كنت قد اشتريت جهاز Apple ، فستدخل الشركة اشتراكًا لمدة عام واحد في خدمة البث عبر Apple TV +، بالإضافة إلى ذلك قام صانع iPhone بتمديد هذه الفترة التجريبية عدة مرات حتى تتمكن من الاستمتاع بها مجانًا لبضعة أشهر أخرى.

وبمجرد انتهاء الفترة التجريبية، تبلغ تكلفة خدمة البث 4.99 دولارات شهريًا، لديها بعض الألقاب الرائعة بما في ذلك Ted Lasso و The Morning Show و For All Mankind و Servent، يستحق الحصول على اشتراك لمدة شهر أو شهرين، والانتهاء من بعض هذه العروض والأفلام.

والجدير بالذكر أنه بمجرد تثبيت تطبيق Apple TV على التلفزيون أو جهاز البث، يمكنك بسهولة مسح رمز QR ضوئيًا من جهاز iPhone أو iPad لتسجيل الدخول دون الحاجة إلى المرور عبر متاعب كتابة بيانات الاعتماد الخاصة بك من خلال جهاز التحكم عن بُعد.