إليك مواصفات “oneplus 9 pro” أحد أفضل هواتف أندرويد حاليا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

كثيرة هي الهواتف التي تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة والتي تتناسب مع جميع الفئات، ومن ضمنها هواتف شركة Oneplus.

وبدأت الشركة الصينية بتوسيع سوق مبيعات هاتفها الجديد 9 pro الذي صنف كأحد أفضل هواتف أندرويد التي أطلقت هذا العام.

ومن السمات المميزة لهاتف oneplus 9 pro الجديد هو شاشته الممتازة من نوع LTPO Fluid2 AMOLED التي أتت بمقاس 6.7 بوصة، ودقة عرضه عالية تعادل (3216/1440) بيكسل، ومعدل سطوع يصل إلى 525 شمعة/م تقريبا، وتردد يعادل 120 هيرتزا، فضلا عن أنها تتعامل مع تقنيات +HDR10.

كما جاء الهاتف بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجاج، مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68، أبعاده (163.2/73.6/8.7) ملم، ووزنه 197 غ، ومحمي بطبقات من زجاج Gorilla Glass 5.

ويعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات OxygenOS 11.2.6.6، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G ، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزته Oneplus بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا.