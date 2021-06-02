تكنولوجيا: هواوي تكشف عن شاشة الألعاب MateView GT بمعدل تحديث 165Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي النقاب اليوم رسمياً عن شاشة الألعاب MateView GT التي تأتي بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومعدل تحديث 165Hz، أيضاً قدمت الشركة شاشة MateView بتصميم مسطح.

شاشة Huawei MateView GT

هي أول شاشة من هواوي بتصميم محسن لدعم الوسائط ودعم المستخدم في ميزة تحرير الفيديو بكفاءة أعلى، وتتميز الشاشة بحجم 43 إنش في شاشة LCD بأبعاد 21:9 ودقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، ومعدل إنحناء 1500R.

أيضاً تدعم شاشة MateView GT معدل تحديث 165Hz، وتتضمن مميزات للألعاب مثل Crosshairs، و Dark Field التي تدعم اللاعبين في التوجيه بكفاءة أعلى في الألعاب، كما تتميز الشاشة بسطوع 350 nits، وتباين 4000:1.

وتدعم الشاشة تقنية HDR10، وتغطية لونية DCI-P3 بنسبة 90%، كما تدعم تغطية بمعايير ألوان sRGB بنسبة 121%، وتضم الشاشة منفذ DisplayPort 1.4، واثنان من منافذ HDMI 2.0 لمعدلات التحديث الأقل، أيضاً تتضمن الشاشة منفذ USB-C للطاقة.

وتأتي الشاشة مع مكبرات soundbar مدمجة، و2 من المكبرات الستريو بقدرة 2.5W، واثنان من الميكروفونات لدعم المحادثات الصوتية، كما تأتي الشاشة بمدخل 3.5 مم combo للسماعات.

أيضاً تأتي شاشة MateView GT بمكبرات مميزة بألوان RGB بميزة التحكم باللمس في الصوتيات، كما تدعم الشاشة تعديل ألوان الإضاءة بالمؤثرات المفضلة.

كما تضم حامل يدعم التعديل والضبط 110 مم، والإمالة من 5 إلى 20 درجة، ويتضمن محتوى الصندوق محول طاقة 135W.

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