تكنولوجيا: هواوي تعلن رسمياً عن ساعات Huawei Watch 3 وPro بنظام HarmonyOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي رسمياً اليوم عن ساعات Huawei Watch 3 وPro وهما من بين أول الأجهزة التي تنطلق من هواوي بنظام HarmonyOS مثبت مسبقاً.

ساعة Huawei Watch 3

تتميز ساعة Huawei Watch 3 الذكية بتاج يدعم تدوير ثلاثي الأبعاد تستبدل به هواوي الزر المميز لساعة هواوي في الجانب الأيمن، حيث يدعم هذا التصميم التنقل في واجهة الساعة الذكية بسلاسة أكبر، كما يدعم التاج مقاومة أعلى لتغييرات الطقس، وإستخدام القفازات مقارنة بالشاشة المميزة بخاصية اللمس.

كما تأتي الساعة بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، وتدعم سطوع يصل إلى 1000 nit، وكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، كما يدعم الشاشة strengthened glass، أيضاً صمم هيكل الساعة الذكية من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما تتميز الجهة الخلفية بتصميم من السيراميك.

كما تقدم هواوي ساعة Huawei Watch 3 الذكية بأكثر من تصميم، حيث يتميز النموذج الأول بسوارة معصم من السيليكون على أن يعرف هذا الإصدار ب”Active “، بينما يأتي إصدار كلاسيك بتصميم جلدي لسوارة المعصم، و”Elite” المميز بتصميم معدني لسوارة المعصم، مع تصميم كلاسيكي أخر بسوارة Milanese.

وتتصمن الساعة الذكية من الجهة الخلفية مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومستشعر لدرجة حرارة الجسم، على أن تعمل هذه المميزات على مدار الساعة.

أيضاً تدعم Huawei Watch 3 متابعة حالة المستخدم أثناء النوم على مدار الأسبوع وخلال 24 ساعة بهدف متابعة الحالة الصحية للمستخدم بكفاءة أعلى.

وتأتي Huawei Watch 3 بشريحة eSIM التي تدعم إتصال الساعة الذكية بشكل مستقل بشبكات 4G لإجراء وتلقي الإتصالات، كما تدعم بث موسيقى هواوي والإتصال بالسماعة اللاسلكية، أيضاً تدعم الساعة إجراء مكالمات الفيديو.

وتتصمن الساعة الذكية متجر AppGallery لتحميل وتثبيت تطبيقات HarmonyOS مباشرة على الساعة الذكية، كما تأتي الساعة الذكية بميزة التكبير للبحث عن التطبيقات بسرعة أكبر.

أيضاً تستمر البطارية في الساعة بعمر شحن يصل إلى 3 ساعات مع الإتصال بشبكات 4G، كما تدعم نمط Ultra-Long Lasting لعمر أطول للبطارية حتى 14 يوم، وتدعم الساعة أكثر من 100 نمط رياضي، يشمل 17 من الأنماط الرياضية الإحترافية.

ساعة Huawei Watch 3 Pro

تتميز ساعة Huawei Watch 3 Pro بتصميم كلاسيكي مع إطار يحيط بقرص الساعة الذكية، كما ترتقي الساعة الذكية لمستوى Pro بفضل عمر البطارية والمواد المستخدمة في تصميم الساعة الذكية.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بتصميم من التيتانيوم، بينما تتميز الجهة الخلفية بتصميم من السيراميك، وتضم زجاج sapphire، وتدعم عمر شحن في البطارية يصل إلى 5 أيام مع تنشيط 4G، و21 يوم مع نمط توفير شحن البطارية.

كما تعد ساعة Huawei Watch 3 Pro أول إصدار يأتي بمستقبل dual-band GPS لدعم تحديد دقيق لموقع المستخدم.

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