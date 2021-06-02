تكنولوجيا: BOE تستعرض شاشة OLED بتصميم منزلق في مؤتمر ICDT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت BOE خلال فعاليات مؤتمر ICDT اليوم عن نموذج أولى لجهاز مميز بشاشة OLED مرنة تدعم الإنزلاق.

إستعرضت شركة BOE التصميم المنزلق في نموذج لجهاز يضم شاشة OLED مرنة، إلا أن الشركة لم تقدم الكثير من التفاصيل على لوحة الشاشة التي تم عرضها في فعاليات المؤتمر، إلا أن الشاشة الخارجية تتميز بإنحناء بمعدل 4مم، مع تمرير ديناميكي.

أيضاً يؤكد العرض الحي الذي قدم من BOE على أن الشاشة لا تتضمن أي تجعد عن الإنزلاق أو عند التمديد، وهي أهم المميزات التي تتفوق بها الشاشات المميزة بتصميم منزلق مقارنة بالشاشات القابلة للطي.

كما تحاكي شاشة BOE المنزلقة التصميم الذي قدم من Oppo في نموذج الهاتف المميزة بالشاشة المنزلقة Oppo X 2021، ولقد أكدت Oppo في وقت سابق على أن شركة BOE هي المورد لشاشة هذا النموذج من هواتفها الذكية.

يذكر أن شركة LG هي أيضاً واحدة من الشركات المطورة لشاشات OLED قابلة للإنزلاق، ولقد إستعرضت الشركة بالفعل نموذج لهاتف مميز بشاشة قابلة للإنزلاق قبل أن تقرر الشركة في النهاية الخروج من المنافسة، أيضاً قدمت TCL أيضاً نموذج لجهاز مميز بشاشة قابلة للإنزلاق.

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