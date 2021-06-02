شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تساعد خرائط جودة الهواء فى جوجل بمعالجة التلوث المرورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر خرائط جودة الهواء الجديدة أن طرق الوصول الرئيسية في كوبنهاجن بها جزيئات متناهية الصغر وثاني أكسيد النيتروجين (NO2) أعلى بثلاثة أضعاف ومستويات الكربون الأسود أعلى بخمس مرات من المناطق السكنية الأكثر هدوءًا حسبما نبل موقع TheNextWeb.

ولقد خرجت هذه الأفكار من مشروع مع Google وجامعة Utrecht، بالتعاون مع جامعة Aarhus، لجمع البيانات عبر سيارة Google Street View مزودة بمعدات قياس جودة الهواء المتقدمة.

قال بيان صادر عن مدينة كوبنهاجن: "بشكل عام، تحسنت جودة الهواء في كوبنهاجن في السنوات الأخيرة، ولكن لا يبدو أن هذا الاتجاه ينطبق على الطرق السريعة وطرق الوصول الرئيسية، وفقًا لقياسات NO2 الخاصة بسيارة Google Street View. كما أن تركيز الجسيمات متناهية الصغر والسخام هو الأسوأ وفقًا للنُهج".

وتعد هذه المبادرة جزءًا من مشروع Google Project Air View الذي تم إطلاقه في عام 2015 ويعمل في مدن تشمل أوكلاند وهيوستن ولندن وأمستردام. كانت كوبنهاجن أول مدينة أوروبية تنضم في عام 2018.

وعلى مدار السنوات الست الماضية قالت Google إن سيارات التجوّل الافتراضي قد جمعت أكثر من 100 مليون مقياس لجودة الهواء من شارع إلى شارع. يتم تغذية البيانات في أداة مستكشف الإحصاءات البيئية (EIE) المتاحة مجانًا من Google لمساعدة المدن على تقليل انبعاثاتها.

بيانات محلية مفرطة

يتم استخدام رؤى وخرائط أكثر تفصيلاً حول تلوث الهواء لمساعدة كوبنهاجن في التخطيط للتدخلات الأكثر فاعلية، وعلق عمدة كوبنهاجن الفني والبيئي نينا هيديجر أولسن قائلاً: إنها المرة الأولى التي نحصل فيها على شبكة متداخلة بدقة تظهر التلوث وصولاً إلى مستوى الشارع وعلى جميع الطرق في جميع أنحاء كوبنهاجن.

وأصبحت الاختلافات واضحة للغاية وتمنحنا معرفة مهمة حول المكان الذي يجب أن نركز فيه جهودنا لتخطيط المدينة بطريقة أفضل من أجل حماية سكان كوبنهاجن من الجسيمات الخطرة.

هذا المشروع هو أيضًا المرة الأولى التي تتمكن فيها المدينة من قياس تركيز الجزيئات متناهية الصغر وصولاً إلى مستوى الشارع، لا يتم تضمين هذه الجسيمات التي تقل عن 100 نانومتر في الإحصاءات الرسمية لأن الاتحاد الأوروبي لم يضع قيمًا حدية رسمية لها، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر التي تشكلها على الصحة.

علاوة على ذلك يتم أخذ عينات القياسات التي تم إجراؤها باستخدام سيارة التجوّل الافتراضي في منتصف الطريق مقارنةً بالخرائط والقياسات التي تم تطويرها مسبقًا، والتي يتم قياسها في الغالب على جانب الطريق أو عند واجهات المباني.

اكتشف التحليل أيضًا انبعاثات جسيمات متناهية الصغر كبيرة بالقرب من المطار، تتمتع منطقة فيستيربرو ووسط المدينة بمستويات قياس أعلى من تلوث الهواء مقارنة بأجزاء أخرى من المدينة، والتي قالت البلدية إنه لا يمكن تفسيرها على الفور من خلال حركة المرور وحدها.

قال أولسن إن البلدية ستستخدم النتائج للضغط على السياسيين الوطنيين لمزيد من النفوذ لتقليل السيارات الملوثة في المدينة.

"كريستيانسبورج يجب أن يمنحنا الأدوات التي نحتاجها لضمان صحة سكان كوبنهاجن. امنحنا الفرصة لتنظيم حركة المرور، ليس فقط على أساس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن أيضًا على أساس المعايير التي تعتمد عليها أنواع السيارات التي تنبعث منها الجزيئات الأكثر ضررًا، "في إشارة إلى إمكانية تقديم مخطط تسعير مفصل للطرق وتوسيع المناطق البيئية لتشمل السيارات الخاصة جنبًا إلى جنب مع الشاحنات والشاحنات الصغيرة التي يتم تضمينها حاليًا.

في غضون ذلك، قالت إن التركيز سينصب على الحد من المركبات والانبعاثات من خلال تدابير مثل خفض السرعة وعدد أقل من أماكن وقوف السيارات، بالإضافة إلى الدفع لمزيد من مسارات ركوب الدراجات والمشي بعيدًا عن حركة مرور السيارات وإنشاء مراكز رعاية نهارية جديدة بعيدًا من الطرق الملوثة.

EV في دبلن

دبلن هي واحدة من أحدث المدن التي انضمت إلى Project Air View وتستخدم أول سيارة كهربائية للتجوّل الافتراضي من Google، تم تجهيز سيارة Jaguar I-PACE بتقنية Google Street View بالإضافة إلى منصة استشعار الهواء المحمولة من Aclima التي يمكنها قياس وتحليل الملوثات مثل ثاني أكسيد النيتروجين وأكسيد النيتروز وثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة والأوزون .

تخطط Google لإطلاق مبادرات Air View في المزيد من المدن وهناك إمكانية لتوسيع أسطولها من مركبات التجوّل الافتراضي الكهربائية، لكن الشركة لم تشارك أي تفاصيل محددة.

سيتم أيضًا دمج رؤى جودة الهواء من Project Air View في مشروع European Expanse الممول من المفوضية الأوروبية، والذي يستكشف كيفية تأثير التلوث على الصحة وكيف يمكن لجهود قياس جودة الهواء المحلية أن تساعد في تطوير السياسات.