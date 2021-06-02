تويتر تختبر ميزة جديدة لمضاعفة الايرادات!

بغداد - ياسين صفوان - تعتزم شركة تويتر Twitter، اختبار نظام الإعلانات على Fleets، والتي تقدم ميزة القصص التي تختفي بعد 24 ساعة، وتعمل المنصة على تقديم المزيد من الخيارات للمعلنين، وذلك ضمن أهدافها لمضاعفة إيراداتها السنوية بحلول عام 2023.

وأطلقت تويتر في نهاية العام الماضي ميزة "القصص" المسماة Fleets لجمهورها العالمي، لتعلن الثلاثاء، عن بدء استخدام تلك الخاصية في الإعلانات، على غرار شبكات "فيسبوك" و"سناب تشات". نمت عائدات إعلانات تويتر في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 32٪ على أساس سنوي وسجلت 899 مليون دولار، مع نمو إجمالي مشاركة الإعلانات بنسبة 11٪ خلال نفس الفترة، بلغ إجمالي عائدات الإعلانات 899 مليون دولار، بزيادة قدرها 32٪.



نظام الإعلانات الجديد

تخطط تويتر لبيع مزيد من الإعلانات على تطبيقها على الهاتف المحمول، وقالت الشركة إن الإعلانات المستهدفة ستكون الأولى على تويتر التي تظهر على كامل الشاشة على الهواتف، باعتباره أكثر ما يفضله المعلنون لأنها تلفت انتباه المستخدم.

تحاول تويتر اللحاق بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وسناب شات، والتي قدمت منذ فترة طويلة ميزة منشورات "القصص" Stories والتي تختفي بعد 24 ساعة كأحد طرق للإعلانات على مناصتها. وعلى عكس التغريدات العادية، لا يمكن لمنشورات "فليتس" أن يعاد تغريدها أو أن تتلقى الإعجابات أو الردود العامة. ويمكن للمستخدمين فقط الرد عليها من خلال الرسائل المباشرة.

صُممت Fleets للاستخدام في تطبيقات الهواتف المحمولة بنظامي أندرويد وiOS ويمكن أن تحتوي على نصوص أو مقاطع فيديو أو ملصقات أو صور، واعتمدتها تويتر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

يمكن للعلامات التجارية التي تنشئ إعلانات القصص Fleets أيضًا استخدام ميزة من شأنها توجيه المستخدم إلى موقع الشركة على الويب أو أي وجهة ويب أخرى.تختبر تويتر ميزات جديدة بما في ذلك خدمة مساحات تويتر Spaces Twitter المنافسة لتطبيق Clubhouse ، وجهود فضح المعلومات المضللة التي يقودها المجتمع والمعروفة باسم Birdwatchاستحوذت تويتر على منصة الرسائل الإخبارية Revue، والتي تم دمجها بالفعل على موقع المنصة على الويب. وقامت الشركة أيضًا بعمليات استحواذ أصغر ، لإنشاء فرق المنتجات ، بما في ذلك التطبيق الاجتماعي Squad وصانع قوالب القصص Chroma Labs وتطبيق البودكاست Breaker. الأداء المالي للشركة

سجلت تويتر في الربع الأول من العام الجاري إيرادات بلغت 1.04 مليار دولار مقابل 808 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي، وحققت أرباحا صافية بقيمة 68 مليون دولار(16 سنتاً للسهم)، مقابل خسارة قيمتها 8.4 مليون دولار، وفقا للقوائم المالية للشركة.

تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 980 مليون دولار و 1.08 مليار دولار في الربع الثاني، وهو ما يخالف توقعات المحللين بتحقيق 1.06 مليار دولار في المتوسط، وفقًا لرفينيتيف.

ارتفع العدد الإجمالي لمستخدمي المنصة بمقدار 7 ملايين مستخدم، منذ الإعلان عن بيانات الربع الأخير من العام الماضي، إلى 199 مليونًا، إلا أنه جاء أقل من توقعات المحللين والتي قدرت ارتفاع العدد إلى 200 مليون مستخدم.

تستهدف تويتر مضاعفة الإيرادات السنوية إلى 7.5 مليار دولار بحلول 2023، مقارنة بنحو 3.7 مليار دولار في 2020، كما تسعى إلى زيادة عدد المستخدمين يوميا لنحو 315 مليون مستخدم.