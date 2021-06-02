شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريدات إيلون ماسك تثير الجدل بشأن أسهم تسلا..واتهام بإنتهاك إتفاق تسوية والان مع تفاصيل الخبر
"لقد تخلت TESLA عن الواجبات المطلوبة منها بموجب أمر المحكمة."
ووجد ماسك نفسه في أزمة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في أغسطس 2018 بعد أن قام بالتغريد المشهور بأنه "غير مؤمن" ليأخذ Tesla خاصًا بسعر 420 دولارًا لكل سهم. (لم يفعل ذلك، وقد أجرى فقط محادثات أولية مع المملكة العربية السعودية لتمويل مثل هذه الخطوة).
واتهمته الوكالة بالاحتيال في الأوراق المالية في سبتمبر، وسرعان ما استقر الطرفان. وافق ماسك على التنحي كرئيس لشركة Tesla ، ووافق أيضًا على فحص اتصالاته العامة المعروفة أيضًا بتغريداته من قبل الشركة.
ومع ذلك في أوائل عام 2019 ، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات من القاضي أن يحاسب ماسك في قضية ازدراء المحكمة لانتهاكه التسوية الأصلية، قام Musk بالتغريد بتقدير لعدد السيارات التي ستصنعها Tesla في ذلك العام والذي كان أعلى من التوجيه الرسمي للشركة، اكتشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن محامي تسلا لم يوافقوا على التغريدة، وأعادوا ماسك وشركته إلى المحكمة، اتفق الجانبان في النهاية على فحص أكثر تحديدًا لتغريدات ماسك حول تسلا، خاصةً حول أرقام الإنتاج أو المبيعات أو التسليم.
كتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات Tesla في أغسطس 2019 عن تغريدة السقف الشمسي، بحجة أنها انتهاك واضح لشروط التسوية المعدلة. لكن تسلا قال ردا على ذلك إن تقدير ماسك كان "طموحًا بالكامل".
كتب ستيفن بوخهولز، أحد مسؤولي إنفاذ القانون في SEC ، إلى تسلا في مايو 2020 في الرسائل التي حصلت عليها وول ستريت جورنال: "لقد تخلت تسلا عن الواجبات المطلوبة منها بموجب أمر المحكمة" كان ذلك ردًا على تغريدة سعر السهم، رد تسلا بأن التغريدة كانت ببساطة رأي ماسك.
ذهب ماسك في برنامج 60 دقيقة في أواخر عام 2018 ليقول إن لا أحد يوافق على تغريداته على الرغم من التسوية.