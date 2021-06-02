شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريدات إيلون ماسك تثير الجدل بشأن أسهم تسلا..واتهام بإنتهاك إتفاق تسوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتقد لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، أن إيلون ماسك قد انتهك اتفاق التسوية لعام 2018 مرتين، وفقًا لمراسلات حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال بين لجنة الأوراق المالية والبورصات وتيسلا ونقلها موقع the verege، وتتطلب الاتفاقية موافقة محامٍ على تغريداته حول الشركة.

لم يراجع محامو تسلا تغريدة ماسك لشهر مايو 2020 حول كيف كان سعر سهم تسلا "مرتفعًا جدًا" قبل نشره، لم يوافق محامو الشركة أيضًا على تغريدة في يوليو 2019 حول هدف Musk لإنشاء 1000 سقف من أسطح تسلا الشمسية أسبوعيًا بحلول نهاية ذلك العام، أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الرسائل إلى تسلا في عامي 2019 و2020 بعد وقت قصير من كل تغريدة، لكنها لم تتخذ أي إجراء إنفاذ واضح ضد ماسك أو الشركة.

"لقد تخلت TESLA عن الواجبات المطلوبة منها بموجب أمر المحكمة."

ووجد ماسك نفسه في أزمة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في أغسطس 2018 بعد أن قام بالتغريد المشهور بأنه "غير مؤمن" ليأخذ Tesla خاصًا بسعر 420 دولارًا لكل سهم. (لم يفعل ذلك، وقد أجرى فقط محادثات أولية مع المملكة العربية السعودية لتمويل مثل هذه الخطوة).

واتهمته الوكالة بالاحتيال في الأوراق المالية في سبتمبر، وسرعان ما استقر الطرفان. وافق ماسك على التنحي كرئيس لشركة Tesla ، ووافق أيضًا على فحص اتصالاته العامة المعروفة أيضًا بتغريداته من قبل الشركة.

ومع ذلك في أوائل عام 2019 ، طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات من القاضي أن يحاسب ماسك في قضية ازدراء المحكمة لانتهاكه التسوية الأصلية، قام Musk بالتغريد بتقدير لعدد السيارات التي ستصنعها Tesla في ذلك العام والذي كان أعلى من التوجيه الرسمي للشركة، اكتشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن محامي تسلا لم يوافقوا على التغريدة، وأعادوا ماسك وشركته إلى المحكمة، اتفق الجانبان في النهاية على فحص أكثر تحديدًا لتغريدات ماسك حول تسلا، خاصةً حول أرقام الإنتاج أو المبيعات أو التسليم.

كتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات Tesla في أغسطس 2019 عن تغريدة السقف الشمسي، بحجة أنها انتهاك واضح لشروط التسوية المعدلة. لكن تسلا قال ردا على ذلك إن تقدير ماسك كان "طموحًا بالكامل".

كتب ستيفن بوخهولز، أحد مسؤولي إنفاذ القانون في SEC ، إلى تسلا في مايو 2020 في الرسائل التي حصلت عليها وول ستريت جورنال: "لقد تخلت تسلا عن الواجبات المطلوبة منها بموجب أمر المحكمة" كان ذلك ردًا على تغريدة سعر السهم، رد تسلا بأن التغريدة كانت ببساطة رأي ماسك.

ذهب ماسك في برنامج 60 دقيقة في أواخر عام 2018 ليقول إن لا أحد يوافق على تغريداته على الرغم من التسوية.