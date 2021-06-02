تكنولوجيا: سوني تحدد يوم 9 من يونيو للإعلان الرسمي عن سماعة WF-1000XM4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة سوني إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد الحدث القادم في 9 من يونيو والذي تكشف فيه الشركة عن سماعة Sony WF-1000XM4.

شغلت سماعة Sony WF-1000XM4 مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي كشفت عن تصميم ومواصفات هذا الإصدار، حيث تقدم سوني السماعة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

وفي مقطع فيديو تشويقي نشر من سوني أكدت الشركة على كفاءة ميزة إلغاء الضوضاء في هذا الإصدار مع عبارة “Truly Silent. Tailored 4 you”، أيضاً من المقرر أن تنطلق السماعة اللاسلكية بمعالج سوني الجديد V1.

وتتميز WF-1000XM4 بتصميم داخل الأذن مع حجم أصغر وأنحف لحافظة الشحن، ومن المتوقع أن تستمر السماعة اللاسلكية بعمر شحن يصل إلى 8 ساعات أو 24 ساعة مع الحافظة.

كما تدعم الحافظة الشحن عبر USB-C أو الشحن اللاسلكي Qi، أيضاً تأتي السماعة بميزة LDAC، وصوتيات Hi-Res، كما تدعم معايير IPX4 وتنطلق بسعر 280 دولار تقريباً.

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