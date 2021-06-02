شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو فيسبوك يطالبون الشركة بمعالجة مخاوف الرقابة على المحتوى المؤيد لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم موظفو فيسبوك بتوزيع عريضة داخلية تطالب الشركة بالتحقيق في أنظمة تعديل المحتوى التي قادت العديد من الفلسطينيين والحلفاء إلى القول إن أصواتهم تخضع للرقابة، حسبما نقل موقع the verege عن صحيفة فاينانشيال تايمز.

ولطالما اتهم النشطاء والحلفاء الفلسطينيون شركات التواصل الاجتماعي بفرض رقابة على المحتوى المؤيد للفلسطينيين - وقد تفاقمت القضية خلال الصراع الأخير، في Facebook ، يتخذ متعاقدون وخوارزميات خارجية قرارات الإشراف على المحتوى، والعملية أقل من الكمال، لا سيما في البلدان غير الناطقة باللغة الإنجليزية، بعد أن قام إنستجرام بتقييد هاشتاج يشير إلى المسجد الأقصى، نسق نشطاء مؤيدون للفلسطينيين حملة لترك تقييمات نجمة واحدة لفيسبوك في متجر التطبيقات.

يبدو أن موظفي Facebook يلاحظون ذلك، "كما أوضح الموظفون والصحافة وأعضاء الكونجرس، وكما يتضح من انخفاض تصنيف متجر التطبيقات، وكتب الموظفون فى العريضة" يشعر مستخدمونا ومجتمعنا عمومًا أننا مقصرين في الوفاء بوعدنا بحماية التعبير المفتوح حول الوضع في فلسطين ونعتقد أن Facebook يمكنه ويجب عليه فعل المزيد للتوضيح للمستخدمين والعمل على إعادة بناء ثقتهم."

وتم نشر الرسالة على منتدى داخلي من قبل موظفين في مجموعات تسمى "فلسطينيون @" و"مسلمون @"، يقال إن لديها 174 توقيعا وفقا لما نقله موقع the verege.

ونقل the verege عن متحدث متحدث باسم Facebook قوله إن الشركة التزمت بمراجعة تقرير تطبيق معايير المجتمع.

وأضاف المتحدث: "نعلم أن هناك العديد من المشكلات التي أثرت على قدرة الأشخاص على المشاركة على تطبيقاتنا"، "بينما قمنا بإصلاحها، لم يكن يجب أن تحدث في المقام الأول ونأسف لأي شخص يشعر أنه لا يستطيع لفت الانتباه إلى الأحداث المهمة، أو من يعتقد أن هذا كان قمعًا متعمدًا لأصواتهم، نصمم سياساتنا لمنح الجميع رأيًا مع الحفاظ على سلامتهم في تطبيقاتنا ونطبقها على قدم المساواة، بغض النظر عن من يقوم بالنشر أو ما هي معتقداتهم الشخصية ".