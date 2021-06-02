شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف تثبت Firefox على جهاز Chromebook؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نما ChromeOS ليصبح نظام تشغيل قادرًا جدًا بمرور الوقت مع الدعم الإضافى لنظامى Linux وأندرويد، حيث يمنح هذا أجهزة Chromebook إمكانات هائلة لكل من المستخدمين والمطورين العاديين على حد سواء.

ولذلك، إذا كنت مطور ويب وتمتلك جهاز Chromebook وتتطلع إلى تثبيت متصفحات ويب إضافية مثل Firefox أو تريد ببساطة استخدام Firefox كمتصفح ويب على Chromebook، فإليك الخطوات التى ستحتاج إلى اتباعها.

لكن يجب ملاحظة أنه هناك خياران لتثبيت Firefox على جهاز Chromebook، فإذا كنت تبحث عن تجربة Firefox كاملة تشبه الكمبيوتر الشخصي، فانتقل إلى مسار Linux، ولكن إذا كنت تحتاج فقط إلى متصفح ويب آخر، فيمكنك تثبيت إصدار أندرويد، وفى كلتا الحالتين، يعد تثبيت Firefox مهمة بسيطة على Chromebook.

كيفية تثبيت إصدار Linux Firefox على Chromebook

1. قم بتمكين Linux على Chromebook

توجه إلى الإعدادات - > بحث فى Linux فى الشريط الجانبى - > انقر فوق تشغيل - > اتبع التعليمات التى تظهر على الشاشة. أعط اسمًا للحاوية وخصص أيضًا مقدار مساحة التخزين لنظام Linux، وبمجرد الانتهاء، اضغط على زر التثبيت وانتظر حتى ينتهى Chromebook من تثبيت Linux.

2. قم بتثبيت Flatpak

بعد تثبيت Linux، سيتم فتح Terminal. اكتب "flatpak - - version" وإذا كان يظهر إصدارًا، فسيتم تثبيت Flatpak على جهاز Chromebook. إذا لم يكن كذلك، فاكتب "sudo apt install flatpak" فى الجهاز.

3. الآن، قم بتثبيت Firefox

اكتب flatpak قم بتثبيت Firefox فى الجهاز لتثبيت Firefox على Chromebook.