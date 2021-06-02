شركة Zoom تتوقع إيرادات أكثر بنسبة 50% مما كانت عليه عام 2020

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ ساعتين

تتوقع شركة Zoom، التي تمتلك تطبيق مؤتمرات الفيديو الأشهر في العالم، إيرادات بنحو 4 مليارات دولار في العام 2021، حسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” .

وتواصل الشركة التي ازدهرت في زمن الجائحة تنمية قاعدة عملائها على الرغم من تناقص الطلب على مؤتمرات الفيديو.

وستكون الإيرادات السنوية البالغة 4 مليارات دولار أمريكي أكثر بنسبة 50 بالمئة تقريبا مما كانت عليه في عام 2020.

وفي وقت سابق، انخفض سعر سهم الشركة بأكثر من 40٪ بعد أن بلغ ذروته عند 589 دولارا وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلها بعد الوباء.

وتبلغ القيمة الرأسمالية الحالية لـ Zoom ما يقرب من 100 مليار دولار.

يذكر أن تطبيق “زووم” يستخدم بشكل أساسي في عقد الاجتماعات واللقاءت بين مجموعات من الأشخاص عن بعد بما يشبه تقنية الفيديو كونفرانس.

وتطبيق مكالمات الفيديو (زوم) Zoom قد يكون التطبيق الأكثر شهرة في عام 2020 بعد صعوده السريع مع توجه الأشخاص للعمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا.