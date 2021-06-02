تكنولوجيا: أمازون تؤكد على موعد بدء Amazon Prime Day 2021 في 21 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة أمازون رسمياً يوم 21 من يونيو لإنطلاق فعاليات Amazon Prime Day 2021، على أن ينتهي الحدث في 22 من يونيو.

شاركت أمازون بيان صحفي مؤخراً أكدت من خلاله على موعد الحدث السنوي “Amazon Prime Day 2021” الذي ينطلق في الربع الأخير من هذا الشهر.

أشار تقرير سابق من بلومبرج إلى أن حدث Amazon Prime Day السنوي الذي يستمر غالباً لعدة أيام، ينطلق هذا العام ليومين فقط، أيضاً أوضحت Amazon في تصريحات أصدرتها عند الإعلان عن تقريرها المالي للربع الأول عن خطط الشركة لنقل حدث Amazon Prime Day 2021 للربع الثاني من هذا العام.

أيضاً أشار مسؤول تنفيذي من Amazon إلى أن حدث Prime سينطلق في شهر يونيو، على أن تستمر عروض المبيعات هذا العام لمدة يومين فقط، أيضاً من المقرر أن يتضمن الحدث عروض من أعضاء Prime تصل إلى مليوني عرض في جميع أنحاء العالم وفي جميع الفئات.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن Amazon تطلق هذا العام اثنان من أحداث Amazon Prime Day السنوية، ومن المتوقع أن ينطلق الحدث الثاني خلال شهر أكتوبر.

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