شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق قريبًا ردود فعل إيموجى على التغريدات مثل فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط تويتر لإجراء أحد أكبر التغييرات على واجهة المستخدم الخاصة به في تاريخه من خلال إضافة ردود أفعال الايموجى على غرار فيس بوك، وتعمل الشبكة الاجتماعية على خمسة ردود أفعال محتملة للتغريدات: "الإعجاب" و"الابتهاج" و"التفكير" و"الحزن" و"الضحك"، لاستكمال إمكانية إعادة التغريد الحالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت عن هذه المعلومات، جين مانشون وونغ، باحثة التطبيقات ومقرها في هونج كونج، ويمكن لمستخدمي تويتر حاليا فقط الضغط فوق رمز القلب للإعجاب والإشارة إلى موافقتهم على تغريدة، بالإضافة إلى الضغط فوق إعادة التغريد.



ردود فعل الايموجى

غردت ونج بلقطة شاشة لما يمكن أن تبدو عليه الخيارات الخمسة، على الرغم من أن ثلاثة منها تحتوي على نفس العنصر للرموز التعبيرية ذات القلب الأحمر، مما يشير إلى أن الرموز التعبيرية نفسها لم يتم الانتهاء منها بعد.

وردًا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم تويتر، "نحن دائمًا نستكشف طرقًا إضافية للناس للتعبير عن أنفسهم في المحادثات التي تجري على تويتر".

وعلى الرغم من أن تويتر، يميل في العادة إلى أن يكون شديد الوضوح بشأن أي ميزات قادمة قيد التطوير، لن يؤكد أو ينفي التغيير.

ومن المحتمل أن تكون تفاعلات الرموز التعبيرية على غرار فيس بوك قيد التطوير بالفعل في تويتر، ولكن لن يتم نشرها أبدًا.

جدير بالذكر أن تويتر يعمل حاليا أيضا على Twitter Blue، وهي خدمة اشتراك شهري مقابل 2.49 جنيه إسترليني أو 2.99 دولار.