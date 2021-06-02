شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تشترى عملة مشفرة وتخزنها فى خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد العملة المشفرة هي شكل من أشكال الدفع التي يمكن استبدالها عبر الإنترنت بالسلع والخدمات، حيث أصدرت العديد من الشركات عملاتها الخاصة، والتي غالبًا ما تسمى بأسماء رموز مميزة، ويمكن تداولها خصيصًا للسلعة أو الخدمة التي تقدمها الشركة.

كما تعمل العملات المشفرة باستخدام تقنية تسمى Blockchain، وهي تقنية لا مركزية منتشرة عبر العديد من أجهزة الكمبيوتر التي تدير وتسجل المعاملات، ولعل جزء من جاذبية هذه التكنولوجيا هو أمنها، ولكن كيف يمكنك شراء أو تخزين العملات المشفرة؟

وفقا لما ذكره موقع nerdwallet، فإنه فى حين أن بعض العملات المشفرة، بما في ذلك Bitcoin، متاحة للشراء بالدولار الأمريكي، يتطلب البعض الآخر أن تدفع باستخدام عملات البيتكوين أو عملة أخرى.

كما أن لشراء العملات المشفرة، ستحتاج إلى محفظة "wallet"، وهو تطبيق عبر الإنترنت يمكنه الاحتفاظ بعملتك، وبشكل عام، تقوم بإنشاء حساب في البورصة، وبعد ذلك يمكنك تحويل أموال حقيقية لشراء العملات المشفرة مثل Bitcoin أو Ethereum.

كما أن Coinbase هي إحدى منصات تداول العملات المشفرة الشهيرة حيث يمكنك إنشاء محفظة وشراء وبيع العملات المشفرة.

أما عن كيفية تخزين العملة المشفرة، فلديك بعض الخيارات المختلفة، فباستخدام أموالك "العادية"، يمكنك تخزينها في أحد البنوك وإنفاقها رقميًا من خلال التحويل المصرفي أو PayPal، أو يمكنك استخدام بطاقة مثل بطاقة الخصم أو الائتمان لإنفاق الأموال، وبالطبع، يمكنك أيضًا تخزين النقود في محفظتك وإنفاقها من هناك.

ويمكنك استخدام محفظة قائمة على البرامج على سطح المكتب أو محافظ عبر الإنترنت يمكنك الوصول إليها من أي مكان، وتتيح لك محافظ الهاتف المحمول تحويل وإنفاق العملات المشفرة من هاتفك.

وهناك خيار آخر وهو محفظة الأجهزة، وهي عبارة عن جهاز USB يخزن مفاتيح العملات الرقمية الخاصة بك إلكترونيًا.

كما تقدم بعض المنافذ خدمات المحافظ الورقية، والتي تشبه النقد، باستخدام هذا، سيكون لديك قطعة من الورق عليها رمزان QR، أحدهما لكيفية تلقي العملة المشفرة والآخر لكيفية إنفاقها.