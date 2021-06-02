شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يؤثر "الهوت سبوت" على عمر بطارية الموبايل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء استخدام ميزة"hotspot " على هاتفك، فإنك تقوم بتحويلها إلى مركز نقطة اتصال صغير للأجهزة القريبة، ومع ذلك، فإن استخدام هاتفك الذكى كنقطة اتصال محمولة لن يؤدى فقط إلى استهلاك باقة الإنترنت الخاصة بك، بل سيؤدى أيضًا إلى استنزاف بطارية هاتفك، حيث تجدر الإشارة أيضًا إلى أن استخدام الهاتف كنقطة اتصال محمولة يقلل بشكل كبير من سرعة الإنترنت على هاتفك.

فعندما يصل الهاتف إلى الإنترنت بشكل طبيعي، يتم استهلاك الكثير من طاقة البطارية، أما عندما تقوم بتشغيل نقطة اتصال الهاتف المحمول، فإنها تستخدم بطارية أكثر بكثير مقارنة باستخدام الإنترنت العادى لأنها ترسل معلومات إلى الأجهزة المتصلة أثناء نقل البيانات من داخل وخارج شبكة "hotspot" الخاصة بها.

كيف يمكننى اختبار بطارية هاتفى الذكي؟

لذلك، يُقترح تعطيل الخدمات غير المرغوب فيها التى تعمل فى خلفية هاتفك المحمول بحيث يتم استنزاف طاقة بطارية أقل أثناء تشغيل"hotspot "، فعلى سبيل المثال، يمكنك إيقاف تشغيل الموقع، وخفض السطوع، وتشغيل وضع توفير الطاقة، وإيقاف تشغيل الإشعارات، والمزيد.

هل من المقبول ترك "hotspot" الخاصة بى طوال الوقت؟

يؤدى ترك الهوت سبوت طوال الوقت إلى استنزاف بطارية هاتفك، أيضًا، أثناء تشغيل نقطة اتصال هاتفك، قد يتمكن الأشخاص من حولك من رؤيتها ومحاولة الاتصال.

هل يؤثر تشغيل "hotspot" الخاصة بك لفترة زمنية أطول على سرعة الإنترنت؟

السرعة هى واحدة من المشاكل الرئيسية مع النقاط الفعالة القائمة على الهاتف، حيث أن نقاط اتصال الهاتف المحمول بطيئة مقارنة بنقاط اتصال Wi- Fi أو MiFi، ويؤدى تحويل هاتفك المحمول إلى نقطة اتصال إلى استنزاف البطارية بسرعة.

هل إبقاء hotspot على وضع التشغيل، يستهلك انترنت ؟

تستخدم "hotspot" البيانات فقط عند تشغيلها.

هل يمكن أن تحل"hotspot " محل الإنترنت المنزلي؟

يمكن استبدال الإنترنت المنزلى بنقطة اتصال محمولة إذا كنت مستخدمًا خفيفًا للبيانات، ومع ذلك، نظرًا لسد البيانات، قد يتم استنفاد بيانات الجوال بسرعة كبيرة بسبب تدفق مقاطع الفيديو عالية الجودة وتنزيل البرامج والألعاب الثقيلة ومشاهدة الأفلام عبر الإنترنت والمزيد.