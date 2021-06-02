شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما فائدة ميزة التحقق من خطوتين فى واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب هو من بين أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا والتى تتيح لك البقاء على اتصال مع أقربائك وأحبائك، حيث يحتوى التطبيق على العديد من الميزات ومن بينها التحقق بخطوتين من واتس آب، مما يحمى حسابك، وهذه ميزة اختيارية تضيف المزيد من الأمان إلى حساب واتس آب الخاص بك.

وعند تمكين ميزة التحقق بخطوتين فى واتس آب، سيكون لديك خيار إدخال عنوان بريدك الإلكتروني، وسيكون هذا مفيدًا فى حالة نسيان رقم التعريف الشخصى الخاص بك، ثم يرسل لك واتس آب عبر البريد الإلكترونى رابط إعادة التعيين.

علاوة على ذلك، فيما يقترح تمكين التحقق من خطوتين على منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى أيضًا مثل فيس بوك وانستجرام.

كيف يمكننى تمكين التحقق من خطوتين على واتس آب؟

- افتح تطبيق واتس آب على هاتفك.

- اضغط على النقاط العمودية الثلاث التى تظهر فى أعلى اليمين.

- انقر فوق الحساب> التحقق على خطوتين> تمكين.

- أدخل رقم التعريف الشخصى المكون من 6 أرقام من اختيارك وقم بالتأكيد.

- أدخل عنوان بريدك الإلكترونى يمكنك أيضًا النقر فوق "تخطي" إذا كنت لا ترغب فى إضافة عنوان بريد إلكتروني.

- الآن اضغط على خيار "التالي".

- قم بتأكيد عنوان البريد الإلكترونى واضغط على "حفظ".

هل التحقق من خطوتين آمن فى واتس آب؟

- يعد التحقق المكوّن من خطوتين من واتس آب طبقة إضافية من الأمان لحساب واتس آب الخاص بك. يساعد المستخدمين على حماية OTPs والمستندات التى يشاركونها من خلال التطبيق.

كم مرة يطلب واتس آب التحقق من خطوتين؟

-يطلب واتس آب التحقق من خطوتين بشكل دوري، كل سبعة أيام.

كيف يمكننى تجاوز التحقق بخطوتين على واتس آب؟

- افتح واتس آب.

- انقر فوق هل نسيت رقم التعريف الشخصي؟ > إرسال بريد إلكتروني. سوف تتلقى رابط إعادة تعيين على عنوان البريد الإلكترونى الذى قدمته.

- فى البريد الإلكتروني، اتبع رابط إعادة الضبط وانقر على "تأكيد".

- علاوة على ذلك، افتح واتس آب وانقر على "هل نسيت رقم التعريف الشخصي؟"> إعادة تعيين.