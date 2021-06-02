تكنولوجيا: شاهد.. صور لسحب نادرة على ارتفاعات عالية فوق المريخ

القاهرة - سامية سيد -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأت السحب المبكرة بالتشكل في أوائل يناير وهي على ارتفاع أعلى من المعتاد.



سحب المريخ

وكتبت ناسا في بيان: "لا تحوم معظم غيوم المريخ في السماء أكثر من 37 ميلاً (60 كيلومترًا) وتتكون من جليد مائي، لكن الغيوم التي صورتها كيوريوسيتي تقع على ارتفاع أعلى، حيث يكون الجو شديد البرودة، مما يشير إلى أنها على الأرجح مصنوعة من ثاني أكسيد الكربون المجمد، أو الجليد الجاف".

ويبحث العلماء عن أدلة خفية لتحديد ارتفاع السحابة، وسيتطلب الأمر مزيدًا من التحليل للتأكيد على أي من صور كيوريوسيتي الحديثة تظهر سحبًا من الجليد المائي.



صور المريخ

اكتشف مسبار كوريوسيتي أيضًا أن الغيوم الليلية (غيوم الشفق التي تتغير في السطوع) موجودة على هذا الكوكب.

أوضحت ناسا أن الغيوم الليلية المضيئة تزداد سطوعًا لأنها تمتلئ بالبلورات، ثم تصبح داكنة بعد أن ينخفض موقع الشمس في السماء عن ارتفاعها".