شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة تنزيل بيانات Google Photos على جهاز الكمبيوتر ونقلها على iCloud والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبارًا من 1 يونيو 2021، ستتوقف جوجل عن تقديم مساحة تخزين مجانية غير محدودة لـ Google Photos، وهذا يعنى أن جميع الصور ومقاطع الفيديو التى تم تحميلها، من الآن فصاعدًا، سيتم احتسابها مقابل مساحة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت المتوفرة مع حساب جوجل الذى تمت مشاركته بالفعل مع Gmail و Drive والمستندات.

لكن هناك دائمًا خيار للدفع والحصول على سعة تخزينية إضافية عبر جوجل One، وفى حالة توفر مساحة تخزين سحابية أخرى بالفعل وترغب فى نقل جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك إلى iCloud أو OneDrive أو غيرها، فإليك كيفية القيام بذلك.

1. افتح موقع takeout.google وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد حساب جوجل.

2. انقر فوق خانة الاختيار إلغاء تحديد الكل ثم قم بالتمرير لأسفل واختر خيار Google Photos.

3. الآن، انقر فوق الزر كل الصور المضمنة فى ألبوم الصور وحدد الألبومات التى تريد تنزيلها.

4.بعد ذلك، حدد هذه الخيارات ضمن اختيار نوع الملف والتكرار والوجهة.

طريقة التسليم: أرسل الرابط عبر البريد الإلكتروني.

التردد: مرة واحدة.

نوع الملف وحجمه: zip

حدد حجم الملف: هنا يمكنك الاختيار من 2 جيجابايت إلى 50 جيجابايت، وستقوم Google Photos تلقائيًا بتقسيم حزمة التنزيل إذا تجاوزت الحد المعين لكل حزمة.

5. الآن، قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الزر الخطوة التالية.

6. ثم، انقر فوق زر إنشاء تصدير.

7. بمجرد التنزيل، قم بفك ضغط جميع الملفات فى مجلد واحد.

8- الآن، افتح الخدمة السحابية المفضلة لديك وقم بتسجيل الدخول. تحميل جميع البيانات التى تم تنزيلها.