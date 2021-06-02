شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل مفاجئ يضرب فيس بوك يمنع رواد الموقع من تصفح الصور والألبومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدث عطل مفاجئ فى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تسبب فى عدم التمكن من رؤية الصور والألبومات المنشورة على الموقع لأصحاب الحسابات الشخصية.

وتفاجئ بعض مستخدمو فيس بوك من عدم تمكنهم من رؤية الصور والألبومات على الموقع وعدم تمكنهم من فتحها واستعراضها، في الوقت الذي لم توضح فيه إدارة الموقع تفاصيل هذا العطل.

كان موقعا التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام قد تعطلا في وقت سابق من شهر أبريل الماضي لعدة دقائق، حيث ظهرت صفحة فيس بوك حينها، وكتب فيها: "عذرا، هناك خطأ ما، نحن نعمل على حل المشكلة بأسرع ما يمكن"، فيما ظهرت صفحة انستجرام بيضاء، دون الكشف عن أى شيء.

وبعدها بدقائق عادت حسابات فيس بوك وإنستجرام، للعمل بكفاءة مرة أخرى، بعد فترة التعطل التي لم تتجاوز دقائق معدودة.