شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يسهل على المستخدمين أخذ لقطات شاشة على هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل متصفح كروم لنظام أندرويد على ميزة جديدة تسهل التقاط لقطات الشاشة، حيث يقال إن إصدار كروم 91 الجديد يتضمن أداة لقطة شاشة فى قائمة المشاركة، وتساعدك الأداة على التقاط لقطة شاشة للصفحة بأكملها بما فى ذلك عنوان URL وهناك خيارات للاقتصاص والرسم وإضافة نص، وباستخدام هذه الميزة، لن تتم مطالبتك بالضغط على أزرار متعددة لالتقاط لقطات شاشة وستكون مشابهة لمشاركة الرابط ببساطة.

فيما تتيح لك الأداة مشاركة لقطة الشاشة على الفور أو يمكنك حفظها على الجهاز فقط، وقد أطلقت Google مؤخرًا كروم 91 إلى القناة الثابتة لأنظمة التشغيل Windows وMac وLinux جنبًا إلى جنب مع كروم 91 (91.0.4472.77) لنظام أندرويد، ومن المتوقع أن يتم طرح كلا الإصدارين الجديدين خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

ويأتى جوجل كروم 91 بعدد من الإصلاحات والتحسينات، ومع هذا التحديث، ستشغل مجموعات علامات التبويب المطوية مساحة أقل وستجمد الصفحات لتحرير مساحة، وسيؤدى هذا إلى استبعاد علامات التبويب التى تقوم بتشغيل الصوت أو الاحتفاظ بقفل الويب أو IndexedDB أو التقاط الفيديو أو الصوت أو النافذة أو العرض، ويأتى أيضًا مع مربعات اختيار جديدة وحقول نصية وأزرار وقوائم محددة وعناصر تحكم أخرى فى النموذج.

وبالنسبة للأمان، تمتلك جوجل العديد من الميزات أيضًا، فعلى سبيل المثال، يحذر كروم 91 لنظام iOS المستخدمين إذا أدخلوا كلمات مرور محفوظة على موقع تصيد معروف، وأيضًا، قامت جوجل بإصلاح 32 نقطة ضعف فى أحدث إصدار لها.