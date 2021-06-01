تكنولوجيا: NVIDIA تعلن عن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة RTX 3070 Ti وRTX 3080 Ti

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة NVIDIA اليوم عن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة RTX 3070 Ti وRTX 3080 Ti خلال فعاليات Computex 2021.

ترتكز الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة RTX 3070 Ti وRTX 3080 Ti على معمارية Ampere، وتأتي كترقية لإصدارات الشركة السابقة RTX 3070 و RTX 3080.

يتميز كرت الشاشة RTX 3080 Ti بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في GDDR6X، والتي تقدم تحسينات كبيرة في الآداء، مع كفاءة أفضل في تقنية تتبع الأشعة، وNVIDIA DLSS التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، مع تقنية إنفيديا Reflex latency-reduction، وميزة بث Broadcast.

كما يأتي كرت الشاشة RTX 3080 Ti بآداء أسرع مرتين أكثر مقارنة بإصدار GTX 1080 Ti، مع آداء أسرع في تقنية تتبع الأشعة، من بين مميزات أخرى فائقة تستهدف الألعاب.

بينما يأتي كرت الشاشة GeForce RTX 3070 Ti بآداء أفضل 1.5 مرة، مقارنة بمعالج GeForce RTX 2070 SUPER، وآداء أفضل مرتين أكثر في سرعة الإطارات لكل ثانية مقارنة بإصدار الشركة السابق GeForce GTX 1070 Ti.

أيضاً ترتكز إصدارات إنفيديا الجديدة من كرت الشاشة على تقنية الذكاء الإصطناعي مع أنوية Tensor، كما تتضمن تقنية NVIDIA DLSS التي تعمل على تعزيز معدل الإطارات.

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