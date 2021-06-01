تكنولوجيا: شركة سامسونج تبدأ في الإنتاج الضخم لمكونات Galaxy Z Fold 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير جديد صادر عن Winfuture.de إلى أن شركة سامسونج بدأت الإنتاج الضخم للمكونات الطرفية لهاتف Galaxy Z Fold 3 القادم، ويشير التطور الجديد إلى أن الشركة الكورية قد تخطط لإطلاق الهاتف في الأشهر المقبلة.

وأفاد المنشور أن الشركة تخطط لإنتاج Z Fold 3 بكميات محدودة، إذ يقال إن الكميات الأولية تمثل حوالي ثلث ما تنتجه الشركة عادةً لأجهزتها الأخرى. وقد يكون هذا بسبب أن هواتف سامسونج الذكية ذات الشاشات القابلة للطي تأتب بسعر باهظ مقارنةً بهواتفها الذكية العادية التي تحتوي على شاشات عادية. وستقوم الشركة بزيادة إنتاج وحدات Z Fold 3 تدريجيًا.

من المتوقع أن يكون هاتف Galaxy Z Fold 3 أول هاتف من سامسونج مزود بكاميرا مدمجة بالشاشة، كما انه من المحتمل أن يكون أول هاتف قابل للطي من الشركة يأتي بدعم قلم S Pen.

وكشفت التقارير أن Galaxy Z Fold 3 سيحتوي على شاشة S-AMOLED بحجم 6.2 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز مع شاشة S-AMOLED ثانوية قابلة للطي بحجم 7.5 بوصة بدقة QHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز.

قد يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 888 أو Snapdragon 888+، كما قد يوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وما يصل إلى 512 جيجابايت من السعة التخزينية.

وقد يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، هذا وبالإضافة إلى بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير والتي قد تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

المصدر

اعلان





