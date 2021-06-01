شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty Mobile تحصل على وضع لعب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الموسم الرابع من لعبة إطلاق النار الشهيرة على الهاتف المحمول Call of Duty Mobile من الانتهاء، إلا أن اللعبة ستحصل على وضع جديد يسمى Clan Wars فى موسمها الخامس، وفقًا لتقرير صادر عن GameRant.

وبحسب التقرير، فيشير الاسم نفسه إلى أن العشائر المختلفة فى اللعبة ستخوض حربًا ضد بعضها البعض، وهذا صحيح، فقط ان "الحروب" او المباريات ستكون اسبوعية، لذا، إذا لم تكن قد أنشأت قبيلة أو انضممت إليها حتى الآن، فسيكون من الجيد أن تفعل ذلك.

وما عليك القيام به فى المباراة هو الاستيلاء على نقطة عشيرة، والتى ستتنافس عليها الفرق الأخرى أيضًا، حيث سيكون جهدًا جماعيًا، وستكون حروب القبائل حدثًا ثنائى الموسم، وفقًا للتقرير، وستحصل على فرصة لتسلق قوائم المتصدرين مع كل مباراة، مع وجود الكثير من المكافآت داخل اللعبة للاعبين الذين يتقدمون فى قائمة المتصدرين.

كما سيكون هناك أيضًا بعض الجوائز الجديدة، مثل الشخصية الأسطورية رونين، لا يمكن شراء بعض الجوائز إلا باستخدام عملة العشيرة أو عن طريق كسب نقاط القبيلة.

فيما تحاول Call of Duty Mobile البقاء محدثًا بمحتوى موسمى جديد، وهو أمر جيد، ولا يزال هناك عدد قليل من عناوين إطلاق النار على الأجهزة المحمولة عالية الجودة وما زالت، تحاول Call of Duty Mobile البقاء واقفة على قدميها فى المجموعة الواسعة من ألعاب الهاتف المحمول حيث يزعم البعض أن اللعبة تتكرر ببطء.