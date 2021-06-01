شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على حجم إنفاق الدول العربية على الأمن السيبرانى؟ والان مع تفاصيل الخبر
زيادة الطلب على التقنيات بسبب ظروف العمل عن بعد والتعليم عن بعد وانتشار الخدمات الذكية ارتفع الانفاق على الأمن السيبراني إلى نحو 180 مليار دولار أميركي ولكن لم تستحوذ الدول العربية سوى على 5% فقط وبما يوازي 9 مليارات دولار وذلك بحسب التقرير الصادر عن إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة.
واجتمع المئات من الشركات من 30 دولة في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك" الذي استضافته مدنية دبي الذي شكل منصة لعرض آخر المنتجات في القطاع مع ارتفاع الطلب على الأمن السيبراني في المنطقة ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع.
وعي العملاء وخصوصا الأفراد يشكل تحديا رئيسيا امام الأمن السيبراني ففي الوقت الذي يتسع فيه انتشار التحول الرقمي يوازيه بنفس السرعة تطور برمجيات القرصنة والهجمات الالكترونية.