علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إطلاق Honor Band 6 في الهند قريبًا

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ان تم الإعلان عن السوار اللياقة البدنية Honor Band 6 في الصين في شهر نوفمبر الماضي وتم طرحه للبيع عالميًا في مارس، سوف يصل لأول مرة في الهند قريبًا.

يحتوي جهاز Honor Band 6 على شاشة AMOLED ملونة تعمل باللمس بحجم 1.47 بوصة، وهي أكبر بنسبة 148٪ من شاشة الإصدار السابق، كما انها مغطاة بزجاج منحني ثنائي الأبعاد وتدعم وجوه الساعة المخصصة.

ويتميز Band 6 بكونه مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا ويأتي أيضًا مزودًا بالعديد من ميزات الصحة واللياقة البدنية المعتادة بما في ذلك تعقب معدل ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم وتتبع النوم. كما أنه يدعم 10 أوضاع تمرين، ستة منها يتم اكتشافها تلقائيًا.

يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 180 مللي أمبير والتي تستمر في العمل حتى 14 يوم.

سيتم بيع Honor Band 6 باللون الأسود والرمادي والوردي في الهند، ولا يوجد أي تفاصيل عن الأسعار حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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