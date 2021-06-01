شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحرير مساحة تخزين صور Google عن طريق حذف الصور الرديئة بالجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهي خدمة "صور Google" فئة التخزين المجانية غير المحدودة اعتبارًا من يونيو 2021. ولن يتم احتساب الصور ومقاطع الفيديو التي تم تحميلها على حسابك قبل ذلك التاريخ ضمن مساحة التخزين المخصصة لك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

لذلك إذا كنت ترغب في تخزين المزيد من الصور في حساب صور Google الخاص بك، فعليك أن تضع في اعتبارك ما تقوم بتخزينه، ستساعدك أداة Google الجديدة في مسح الصور ومقاطع الفيديو الكبيرة وغير الضرورية من السحابة.

إليك كيفية استخدامه:

افتح تطبيق صور Google على جهاز Android أو iOS.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا واضغط على Account Storage.

حدد خيار إدارة التخزين.

سترى مجموعة من الخيارات ، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو الكبيرة ولقطات الشاشة والصور الباهتة.

يمكنك النقر فوق أي منها وتحديد العناصر لحذفها وتحرير مساحة التخزين الخاصة بك.

تعرض هذه الأداة الجديدة أيضًا مساحة التخزين التي يشغلها حساب Gmail و Google Drive.

والجدير بالذكر أن Google توفر سعة تخزينية مشتركة مجانية تبلغ 15 جيجابايت بين هذه الخدمات، لذلك تحتاج إلى إدارة بريدك الإلكتروني وملفاتك من أجل الحصول على المزيد من الصور في التخزين السحابي.