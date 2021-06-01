شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. إجبار أندرويد 12 لجميع التطبيقات على عرض نفس خيارات "المشاركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تسمح جوجل بعد الآن لتطبيقات الجهات الخارجية بأن يكون لها قائمة مشاركة خاصة بها - القائمة التى تظهر لحظة الضغط على زر المشاركة وتسمح لك بمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو أو الروابط أو أى محتوى آخر، وهذا يعنى أن جميع التطبيقات سيكون لها نفس ورقة مشاركة أندرويد على عكس أندرويد 11 حيث تقدم التطبيقات المختلفة قوائم مشاركة مختلفة.

ووفقًا لتقرير صادر عن مطورى XDA، "فى أندرويد 12، لم تعد جوجل تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بتعيين نفسها بصفتها ورقة المشاركة الافتراضية".

وردًا على التذكرة التى رفعها مطور Sharedr - التطبيق الذى "يحسن المشاركة على أندرويد"، قال أحد ممثلى جوجل :" "لم نكن نعتزم أبدًا فى الواقع السماح للتطبيقات باستبدال مربع حوار المشاركة، وأن النية مخصصة للتطبيقات لإطلاق حوار المشاركة، حيث أصبحت القدرة على استبدال مربع حوار المشاركة أيضًا مستحيلة بشكل متزايد - لا يمكنك تنفيذ جزء المشاركة المباشرة من واجهة المستخدم، ولا علامات تبويب الملف الشخصى مقابل الملف الشخصى للعمل فى R، وما إلى ذلك، هذا ليس شيئًا ممكنًا للسماح به تطبيقات ليحل محلها ".

وأعلنت جوجل مؤخرًا عن نظام التشغيل أندرويد 12، حيث أن الإصدار التجريبى من نظام التشغيل متاح للهواتف من 11 علامة تجارية مختلفة، وسيغير نظام التشغيل أندرويد 12 مظهر هاتف أندرويد تمامًا بتصميم Material You UI الجديد، وتأتى الواجهة بخيارات ألوان جديدة ورسوم متحركة وتصميمات مربعات والمزيد.