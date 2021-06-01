تكنولوجيا: إطلاق هاتف iQOO Z3 بالهند في 8 يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان من المفترض أن يصل هاتف iQOO Z3 إلى الهند في أوائل شهر مايو، ولكن تم تغيير الخطط بسبب الموجة الثانية من COVID-19 في البلاد. والآن مع تحسن الوضع، أعلنت الشركة أنها ستقدم الهاتف في الهند في 8 يونيو.

سيأتي iQOO Z3 بمعالج Snapdragon 768G 5G، وهذا يجعله أول هاتف ذكي في الهند يتم تشغيله بواسطة شرائح كوالكوم ذات تقنية تصنيع 7 نانومتر. وإذا بقيت المواصفات الأخرى كما هي مثل الإصدار الصيني، فسيضم الهاتف شاشة LCD بحجم 6.58 بوصة ودقة FullHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز ومستشعر لبصمة الاصبع بالجانب وبطارية بسعة 4400 مللي أمبير مع شحن 55 واط.

سيعمل الهاتف الذكي بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Funtouch OS 11، وقد أكدت الشركة أنه سيحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 3 جيجابايت باستخدام ميزة الذاكرة العشوائية الموسعة التي تستخدم التخزين الداخلي للهاتف الذكي.

سيأتي iQOO Z3 بأربع كاميرات؛ كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا ثلاثية بالخلف تتكون من كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا فائقة الوسع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

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