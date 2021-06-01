تكنولوجيا: الكشف عن مجموعة Honor 50 في 16 يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor أن مجموعة Honor 50 التي سمعنا عنها الكثير منذ شهر أبريل أخيرًا سيتم الكشف عنها رسميًا في 16 يونيو خلال مؤتمر في شنغهاي بالصين.

ونشرت الشركة أيضًا مقطع على موقع Weibo يعطينا لمحة عن مجموعة Honor 50 دون الكشف عن أي مواصفات سوى لقطة سريعة لتصميم الكاميرا المزدوجة.

لم تكشف Honor بعد عن المواصفات الكاملة لمجموعة Honor 50، ولكنها أكدت سابقًا أن الإصدار القياسي سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 778G ومن المرجح ان يتم تشغيل إصدار Pro أيضًا بنفس المعالج. في حين أن إصدار Pro Plus سيحتوي على معالج Snapdragon 888، وفقًا لـ Master Lu.

أما عن بقية مواصفات إصدار Pro Plus، فهي تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.79 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 4400 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 66 واط والشحن اللاسلكي 50 واط.

سيحتوي الهاتف الذكي على إعداد كاميرا مزدوجة (32 ميجابكسل + 8 ميجابكسل) من الأمام، بينما سيحتوي الجزء الخلفي على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بكاميرا فائقة الوسع بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل ووحدة ToF ثلاثية الأبعاد.

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