تكنولوجيا: شاومي تعلن عن جهاز Mi TV 4A 40 Horizon بسعر 330 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً اليوم عن جهاز تلفاز Mi TV 4A 40 Horizon الذي يتميز بإطارات نحيفة وشاشة بحجم 40 إنش، والذي ينطلق للبيع بسعر 330 دولار.

تقدم شاومي جهاز Mi TV 4A 40 Horizon اليوم بحجم شاشة 40 إنش، والتي تدعم دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 60Hz، كما تأتي بمكبرات صوتية ستريو بقدرة 20W، وتدعم معايير DTS-HD في الصوتيات.

أيضاً تقدم شاومي جهاز التلفاز الذكي بنظام تشغيل Android 9، مع واجهة شاومي PatchWall، كما يدعم جهاز التلفاز معالج رباعي الأنوية مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت.

كما يضم جهاز Mi TV 4A 40 Horizon منافذ تشمل 3 من منافذ HDMI، و2 من منافذ USB، وAV، ومنفذ Antenna، مع S/PDIF ومدخل للسماعات، ومن المقرر أن تبدأ شاومي في بيع Mi TV 4A 40 Horizon غداً 2 من يونيو بسعر 330 دولار

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