نماذج آيباد قد تستخدم شاشات OLED في العام المقبل

دبي - يزن راشد - بعد تقديم تقنية Mini LED في جهاز آيباد برو الجديد بقياس 12.9 إنشًا، تخطط شركة آبل الآن لاعتماد شاشات OLED لبعض أجهزة آيباد الأخرى بدءًا من العام المقبل، وفقًا لموقع ETNews.

ووفقًا للتقرير، فقد أكدت شركة آبل أن جهاز آيباد سيكون مزودًا بشاشة OLED، حيث من المتوقع أن تدخل سوق شاشات OLED الصغيرة والمتوسطة الحجم في مرحلة النمو الثانية.

وتمثل آبل الشركة الأولى في سوق الأجهزة اللوحية، ومع انتقال آيباد إلى OLED، فإن سوق شاشات OLED الصغيرة والمتوسطة ​​الحجم، الذي نما عبر الهواتف الذكية، يحصل على موطئ قدم جديد للنمو.

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ومن المتوقع أن يتم استئناف الاستثمار في OLED الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تم تعليقها لفترة من الوقت، بشكل جدي، وبالتالي فإن تنشيط الصناعات التحويلية مثل المواد والأجزاء والمعدات يلفت الانتباه أيضًا.

آيباد من آبل:

قررت آبل استخدام OLED بدلاً من شاشات الكريستال السائل LCD من بعض نماذج آيباد لعام 2022. وقد اتفقت آبل مع شركات العرض على الإنتاج والتسليم.

وبالنسبة إلى شاشات OLED لأجهزة آيباد الجديدة، فمن المرجح أن توفرها سامسونج وإل جي.

وتقوم كلتا الشركتين بتزويد شاشات OLED لأجهزة آيفون من آبل وتقومان بتطوير OLED لأجهزة آيباد.

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وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها آبل شاشات OLED لجهاز آيباد العادي. وتستخدم آبل شاشات LCD منذ فترة.

وتم اتخاذ قرار التحول إلى OLED عندما تجاوزت OLED شاشة LCD في جودة الصورة والوزن والتصميم بسبب التطور التكنولوجي.

في وقت سابق، قامت آبل أيضًا بتغيير آيفون من LCD إلى OLED. واستخدمت أجهزة آيفون شاشات OLED للمرة الأولى عبر نموذج واحد في عام 2017. ومن ثم قامت آبل بتوسيع استخدامها ليشمل جميع النماذج.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم استخدام شاشات OLED ضمن أجهزة آيباد بشكل جدي اعتبارًا من عام 2023 بعد حصول بعض النماذج عليها في العام المقبل.

وقد يؤدي انتقال آيباد من آبل إلى OLED إلى تحفيز التوسع والاستثمار في سوق شاشات OLED الصغيرة والمتوسطة الحجم.

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ويمثل آيباد الجهاز اللوحي الأكثر مبيعًا في العالم. ووفقًا لشركات أبحاث السوق، يتم بيع نحو 50 مليون وحدة سنويًا.

وبالمقارنة مع أجهزة آيفون، التي تبيع 200 مليون وحدة كل عام، يبدو صغيرًا. ولكن حجم شاشة آيباد هو بين 11 و 13 إنشًا.

وبالنظر إلى استخدام OLED المتوسطة الحجم، التي تكون أكبر من 3 إلى 4 مرات من الهواتف الذكية، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توسيع سوق شاشات OLED الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وبافتراض أن 50 مليون جهاز آيباد تم انتقالها جميعًا إلى OLED. فإن هذا يعني أن هناك طلبًا جديدًا يعادل بين 150 مليون و 200 مليون شاشة OLED لهاتف آيفون.

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