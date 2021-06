تويتر قد تبدأ بتصنيف تغريداتك بناءً على مدى خطأك

دبي - يزن راشد - تعتبر تويتر واحدة من العديد من شركات التواصل الاجتماعية التي كافحت لمنع انتشار المعلومات المضللة عبر منصتها على مر السنين.

ويبدو أن محاولتها الأحدث هي عبارة عن نظام تسمية تحذير متدرج يتغير بناءً على مدى خطأك، Twitter is working on three levels of misinformation warning labels:



“Get the latest”, “Stay Informed” and “Misleading” pic.twitter.com/0RdmMsRAEk — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 31, 2021 لباحثة التطبيق جين مانشون وونغ Jane Manchun Wong.

اقرأ أيضًا: تويتر تقترب من إطلاق خدمة الاشتراك Blue

وهناك حتى الآن ثلاث مستويات من علامات التحذير من المعلومات المضللة: علامة احصل على الأحدث، وعلامة ابق على اطلاع، وعلامة المضلل.

وتحدد مدى دقة تغريدة ما إذا كانت أنظمة تويتر تتعامل مع إحدى هذه التصنيفات الثلاثة، وكل منها يتضمن مطالبة بتوجيه المستخدمين إلى معلومات إضافية.

اقرأ أيضًا: قوائم تويتر…كيفية إزالة حسابك من القوائم الخاصة بالآخرين

وقد ترتبط هذه الصفحات ظاهريًا بصفحة منسقة عبر تويتر أو بمصدر خارجي تم فحصه. كما هو الحال بالنسبة لتسميات التضليل الخاصة بفيروس كورونا عبر تويتر والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويمكن أن تساعد هذه الميزة في تقليل انتشار المعلومات المضللة، أو على الأقل توفير سياق مهم للمشكلات التي قد تكون شديدة الدقة بحيث لا تتناسب مع 280 حرفًا.

تويتر والمعلومات المضللة:

تثير هذه الميزة مخاوف بشأن الرقابة، وذلك بالنظر إلى طريقة المنصات الاجتماعية في قمع الأصوات الفلسطينية المعتدلة خلال الأسابيع الأخيرة وسط الصراع الإسرائيلي.

وقد فشلت خوارزميات تويتر سابقًا. ويمكن أن يكون لإساءة تسمية الحقائق على أنها أخبار مزيفة تداعيات دائمة.

اقرأ أيضًا: تويتر تتيح الوصول إلى الغرف الصوتية عبر الويب

وليس من الواضح متى يتم إطلاق هذه الميزة. كما ليس من الواضح ما إذا كانت هناك عواقب على المستخدمين الذين يتم اكتشافهم وهم ينشرون معلومات مضللة بشكل متكرر.

وبالرغم من أن كل هذا لا يزال غير مؤكد من الناحية الفنية في الوقت الحالي. إلا أن الباحثة قد توقعت بدقة العديد من التطورات عبر تويتر في الأشهر الأخيرة. بما في ذلك الظهور الأول لميزة Tip Jar وإعادة إطلاق برنامج التحقق العام.

وبين معالجة المعلومات المضللة التي قد تكون ضارة عن فيروس كورونا وكبح انتشار المؤامرات حول الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أطلقت شركات التواصل الاجتماعي مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى الحد من انتشار المعلومات المضللة.

اقرأ أيضًا: تويتر توقف التحقق مؤقتًا بعد أسبوع من إعادة تشغيله

وفي هذا الوقت من العام الماضي، أضاف تويتر مطالبة تنبهك إذا لم تكن قد قرأت مقالة قبل إعادة تغريدها.

وفي شهر يناير، أطلقت تويتر Birdwatch، وهي ميزة الحشد الجماعي التي منحت مجموعة صغيرة من المستخدمين من مختلف الأطياف السياسية الأدوات اللازمة للتحقق من صحة التغريدات.

وتكون الملاحظات في البداية مرئية عبر موقع مخصص فقط. ولكن تويتر قالت: إنها تخطط لدمجها في منصتها عندما يتم التوصل إلى إجماع واسع ومتنوع.

اقرأ أيضًا: فيسبوك تخفي الصفحات التي تشارك معلومات مضللة