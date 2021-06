شركة SpaceX تبني أول ميناء فضاء محيطي

دبي - يزن راشد - تعمل شركة سبيس إكس SpaceX على بناء أول منصة فضائية عائمة لها. وتخطط أن تبدأ باستضافة عمليات الإطلاق في وقت مبكر من العام المقبل.

و Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7 — Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2021 الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، إيلون ماسك، تلك التفاصيل حول التقدم المحرز في بناء Deimos.

وتمثل Deimos واحدة من حفارتين نفطيتين تم تحويلهما اشترتهما شركة SpaceX في وقت سابق من هذا العام.

وتريد الشركة تحويل الحفارتين النفطيتين إلى مواقع إطلاق وهبوط عائمة لصاروخها القادم القابل لإعادة الاستخدام Starship.

اقرأ أيضًا: آبل تخطط لإعادة تصميم AirPods لعام 2021

وكان شراء شركة SpaceX للحفارتين في بداية هذا العام من أجل إنشاء Deimos و Phobos، وهما ميناءان فضائيان عائمان سميا على اسم أقمار المريخ.

وستكون بمثابة قواعد انطلاق في الخارج لأنشطة إطلاق المركبة الفضائية. وذلك لأن الخطة النهائية تتمثل في جعل المركبة الفضائية توفر النقل لكل من الأشخاص والبضائع من وإلى الكوكب الأحمر.

ونقلت الشركة Phobos إلى باسكاجولا بولاية ميسيسيبي من ميناء جالفستون في وقت سابق من هذا العام حتى يمكن إعادة تجهيزها لعمليات المركبة الفضائية. وفي الوقت نفسه، Deimos قيد الإنشاء في ميناء براونزفيل في تكساس.

اقرأ أيضًا: جوجل كروم لنظام أندرويد يضيف أداة لقطة الشاشة

شركة SpaceX والموانئ الفضائية:

شارك ماسك سابقًا رؤيته لمستقبل يتم فيه وضع موانئ فضائية، مثل Deimos، في متناول اليد من المراكز الرئيسية حول العالم.

ويجعل ذلك من الممكن لشركة SpaceX تشغيل شبكة تمتد عبر الكرة الأرضية للسفر من نقطة إلى نقطة بسرعة تفوق سرعة الصوت وذلك باستخدام صواريخ Starship لنقل الأشخاص من وجهات بعيدة مثل بكين إلى نيويورك في نحو 30 دقيقة.

وتتطلع سبيس إكس إلى إجراء اختبار طيران مداري لصاروخ Starship الذي لا يزال قيد التطوير. بالإضافة إلى المعزز المصاحب له المسمى Super Heavy.

اقرأ أيضًا: نينتندو قد تطرح جهاز سويتش الجديد في سبتمبر

وقال ماسك سابقًا: يمكن للشركة البدء بإطلاق الصواريخ من منصتها البحرية في وقت مبكر بحلول نهاية عام 2021.

وحققت الشركة حديثًا تقدمًا جيدًا في برنامج Starship الخاص بها من خلال إطلاق واختبار هبوط ناجح على ارتفاعات عالية في موقع التطوير Starbase في تكساس.

ويشار إلى أن سبيس إكس الآن في طور الاستعداد لأول اختبار طيران مداري. ويشمل ذلك تحليق Starship فوق Super Heavy للمرة الأولى.

ويجب استعادة Starship بعد الاختبار بعد أن يسقط قبالة سواحل هاواي.

وتقوم الشركة الآن بإجراء اختبارات أرضية لمحرك Raptor لمدة أطول للاستعداد لهذا الإنجاز الكبير التالي.

من ناحية أخرى فقدت SpaceX نماذج أولية متعددة خلال الاختبارات السابقة. ولكنها نجحت في جعل النموذج الأولي SN15 يهبط بنجاح خلال اختبار طيران في أوائل شهر مايو.

اقرأ أيضًا: اليابان ترسل كرة روبوتية قابلة للتحويل إلى القمر