سامسونج تطور شريحة Exynos مع تتبع الأشعة

دبي - يزن راشد - تتعاون شركة AMD مع شركة سامسونج لتوفير تقنية رسومات RDNA 2 لنظام Exynos. الأمر الذي قد يعطي دفعة لأداء وحدة معالجة الرسومات في هواتف سامسونج الرائدة.

وتم الإعلان عن هذا في Computex 2021 بعد ظهور العديد من التسريبات بشأن الشراكة بين سامسونج و AMD من أجل إحضار RDNA 2 إلى شريحة Exynos الرائدة. ولكنها كانت إشاعات في ذلك الوقت.

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وأصبح الآن التعاون رسميًا. ولدينا المزيد من التفاصيل حول ما تقدمه AMD إلى رقاقات Exynos.

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها سامسونج مع AMD، حيث عملت كلتا الشركتين معًا في عام 2019.

وقد تم ذلك لجلب بنية وحدة معالجة الرسومات من الجيل التالي إلى الأجهزة المحمولة.

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تعاون سامسونج مع AMD:

شوقت شركة AMD خلال كلمتها الرئيسية في مؤتمر Computex 2021 لبعض التفاصيل حول رقاقة Exynos القادمة مع رسومات AMD.

وقالت: تتعاون AMD مع سامسونج بشأن الجيل التالي من رقاقة Exynos المتضمنة معمارية رسومية مخصصة تعتمد على هندسة AMD RDNA 2.

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وتوفر هندسة AMD RDNA 2 إمكانية تتبع الأشعة وقدرات تظليل المعدل المتغير للأجهزة المحمولة الرائدة.

وعلى الرغم من عدم مشاركة المزيد من التفاصيل حول هذا التعاون، فقد تحدثت الشركة عن كيفية مشاركة سامسونج لمزيد من التفاصيل حول مجموعة شرائح 5G الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.

وبالنظر إلى البيان، يمكن رؤية خليفة رقاقة Exynos 2100 في وقت لاحق من هذا العام.

وهذا يعني أيضًا أنه يمكننا البدء في توقع أجهزة سلسلة Galaxy S التي تعمل بنظام AMD بحلول النصف الأول من عام 2022.

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وهناك أيضًا شائعات مفادها أن أجهزة الحواسيب المحمولة العاملة برقاقة Exynos 2200 المزودة برسومات AMD يمكن أن تبدأ بالظهور في وقت مبكر من هذا العام.

وليس من المؤكد ما إذا كانت شراكة AMD وسامسونج تمنح سلسلة Exynos دفعة تمس الحاجة إليها.

ومن المعروف أن الأداء الرسومي كان دائمًا أضعف نقطة في مجموعة شرائح Exynos الداخلية من سامسونج.

بالتالي فقد يتغير هذا الوضع قريبًا مع مساعدة AMD لها في الرسومات وتزويدها بتتبع الأشعة وتظليل المعدل المتغير وربما المزيد من التكنولوجيا.

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ودخلت AMD في شراكة مع سامسونج لتسريع ابتكار الرسومات في سوق الأجهزة المحمولة. ولذلك فإن المكان التالي الذي تجد فيه RDNA 2 سيكون سوق الهواتف المحمولة العالي الأداء.

ويتم شحن هواتف جالاكسي الرائدة في الولايات المتحدة وبعض الأسواق الأخرى مع Snapdragon من كوالكوم. بينما تحصل بقية العالم على شرائح Exynos.