تكنولوجيا: Alienware تكشف عن أنحف أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب X15

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Alienware اليوم عن أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب Alienware X15، كما أطلقت الشركة الإصدار الأكثر كفاءة وأعلى آداء X17.

ينطلق جهاز Alienware X15 باثنان من التكوينات مع سماكة 15.9مم، أي أقرب لجهاز Razer Blade 15 الذي انطلق بسماكة 15.8مم، أيضاً قدمت Alienware جهاز X17 المميز بشاشة 17 إنش.

وينطلق جهاز Alienware X15 اليوم بسعر 1999 دولار، مع تكوينات تتضمن الجيل 11 من معالجات إنتل Core i7-11800H الذي يأتي بسرعة تصل إلى 4.6GHz، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام عند 3200MHz، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في NVMe، والتي تدعم الترقية عبر اثنان من فتحات ذاكرة SSD بإختيار M.2 2230 أو 2280، كما يدعم الجهاز كرت شاشة RTX 3060 من إنفيديا بقدرة تصل إلى 90W وسرعة أساسية 1050MHz أو سرعة 1402MHz مع boost.

وتتميز شاشة Alienware X15 بحجم 15.6 إنش، وجودة عرض FHD، كما تدعم معدل تحديث 165Hz، وسرعة إستجابة 3مللي ثانية، أيضاً تتميز الشاشة بسطوع 300 nit، ودعم تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB.

ويدعم الجهاز أيضاً تكوينات بمعالج Intel Core i9-11900H، وسعة تخزين 2 تيرابايت في NVMe M.2 SSD، والتي تدعم الترقية إلى 4 تيرابايت في RAID 0، أيضاً يتميز هذا الإصدار بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وكرت شاشة RTX 3080 بقدرة طاقة تصل إلى 110W مع سرعة أساسية 930MHz تصل إلى 1365MHz مع boost.

ويتميز هذا الإصدار بسطوع 400-nit، وجودة عرض QHD، مع دعم تقنية G-Sync، ومعدل تحديث 240Hz، وسرعة إستجابة 2 مللي ثانية، مع تغطية لونية بنسبة 99% من ألوان DCI-P3.

ويدعم جهاز Alienware X15 بطارية بقدرة 87Wh، ويضم الجهاز مدخل للسماعات، ومدخل للطاقة، ومنفذ USB-A 3.2 من الجيل الأول، ومنفذ USB-C 3.2 من الجيل الثاني، مع منفذ Thunderbolt 4، وفتحة microSD ومنفذ HDMI 2.1 يتيح لجهاز X15 إخراج محتوى بدقة 4K ومعدل تحديث 120Hz.

من جانب أخر يأتي جهاز Alienware X17 بسعر يبدأ من 2099 دولار، كما يأتي النموذج الرئيسي بنفس المواصفات المميزة لجهازAlienware X15، بينما يأتي X17 بهيكل أكثر سماكة 20.9مم، أيضاً تأتي كرت الشاشة في هذا الإصدار RTX 3060 بقدرة أعلى في الطاقة تصل إلى 130W.

أيضاً يتوفر بكرت شاشة RTX 3080 بقدرة أعلى 165W والتي تصل مع boost إلى سرعة 1710MHz، كما يتوفر الجهاز بمعالج Intel Core i9-11900HK، وذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام.

كما تتوفر شاشة الجهاز بسطوع 300-nit، وجودة عرض FHD، وتقنية G-Sync، مع معدل تحديث 360Hz، وسرعة إستجابة 1 مللي ثانية.

أيضاً يتوفر نموذج بسطوع 500-nit في الشاشة المميزة بدقة 4K، ومعدل تحديث 120Hz، وإستجابة 4 مللي ثانية، كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 87Wh.

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