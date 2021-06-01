شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن إنشاء أول ميناء فضائى محيطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط سبيس إكس لإطلاق صاروخ ستارشيب من الجيل التالي وهبوطه على ميناء فضائي محيطي في وقت مبكر من العام المقبل.

ويمكن أن تحمل المركبة الفضائية يومًا ما ما يصل إلى 100 من أفراد الطاقم إلى القمر والمريخ وما وراءهما، يمكن أيضًا استخدام مركبة الإطلاق القوية للسفر من مدينة إلى مدينة، مما يجعل المدن العالمية أقرب من أي وقت مضى وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

والهدف الأولي لشركة رحلات الفضاء الخاصة هو بناء ميناءين فضائيين عائمين يسمى Deimos و Phobos ، سُميا على اسم أقمار المريخ.

وردًا على تغريدة أحد المعجبين التي تضمنت صورة لكيفية ظهور ميناء الفضاء، أكد رئيس شركة SpaceX Elon Musk أن البناء جار بالفعل في Deimos.

ويتم بناء موانئ الفضاء على أجهزة حفر آبار النفط التي تم شراؤها في عام 2020 بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين دولار من شركة Valaris ، أكبر مالك للحفارات البحرية في العالم.

وظهرت رغبة Musk في استخدام أجهزة SpaceX - بما في ذلك الصواريخ والمركبات الفضائية والمنصات العائمة - للسفر من مدينة إلى مدينة لأول مرة خلال ظهوره في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أستراليا في عام 2017. وقال الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX في ذلك الوقت أن النظام سيفعل ذلك، السماح للركاب "بالسفر إلى معظم الأماكن على الأرض في أقل من 30 دقيقة وفي أي مكان في أقل من 60"، مضيفًا أن تكلفة المقعد هي نفس تكلفة الأجرة الاقتصادية على متن رحلة تقليدية.

أصدرت الشركة أيضًا رسمًا متحركًا يعرض الخطة.

وهبطت الرحلة الأخيرة، التي تمت في أوائل شهر مايو، بأمان وبقيت سليمة، مما أعطى الفريق دفعة كبيرة لأنه يعمل على تحسين نظام طيران Starship.

في رحلتها المدارية القادمة، ستطلق Starship فوق صاروخ Super Heavy قيد التطوير من SpaceX، إنه نظام من مرحلتين وقابل لإعادة الاستخدام تقول شركة سبيس إكس إنه سينقل البشر إلى المريخ يومًا ما، كما سيجعل نظام النقل العالمي ممكنًا.

تشير قوائم الوظائف التي نشرتها SpaceX العام الماضي إلى أن الفريق المكلف ببناء موانئ الفضاء يقع في براونزفيل، تكساس، بالقرب من موقع اختبار Starship التابع لشركة SpaceX في بوكا تشيكا، لا يزال هناك الكثير من العمل والاختبارات التي يتعين القيام بها قبل أن تبدأ Starship في نقل أطقم العمل والركاب، ولكن كشف ماسك أن العمل جار في بناء أول ميناء فضاء محيطي على الإطلاق يوضح أن الشركة تتجه نحو هدفها.