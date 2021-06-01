شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تمهل تويتر 3 أسابيع للامتثال لقواعد التكنولوجيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Twitter حاليًا هو الشركة الوحيدة من شركات التكنولوجيا الكبرى في الهند التي مازالت لم تمتثل لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند، حيث كانت Google وFacebook وWhatsApp قد امتثلت بالفعل لقواعد الوسيط الجديدة في الهند وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ووجهت المحكمة العليا في دلهي موقع Twitter للامتثال لهذه القواعد في غضون ثلاثة أسابيع، والجدير بالذكر أن تويتر طلب من حكومة الهند تمديدًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتنفيذ الخطوات اللازمة.

وكان المحامي أميت أشاريا قد قدم التماسًا ضد الشبكة الاجتماعية الأسبوع الماضي لتسجيل شكوى ضد تغريدات "تشهيرية وكاذبة وغير صحيحة" لبعض المستخدمين.

وذكر الالتماس أن تويتر ليس لديه مسؤول شكاوى مقره الهند، وهو ما يخالف قواعد تكنولوجيا المعلومات في البلاد، ومع ذلك وفقًا لتويتر، فقد عينت مؤخرًا مسؤول شكاوى محلي مؤقت في الهند.

وفقًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند، يتعين على وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي المهمين - أي منصة تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم - تعيين مسؤول عقد، ومسؤول امتثال، ومسؤول شكاوى في الهند، بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم نشر تقارير الامتثال فيما يتعلق بالشكاوى التي يتلقونها كل ستة أشهر.

كان موقع تويتر في صراع مع الحكومة الهندية عدة مرات هذا العام. ففى فبراير علقت في قضية حظر أولاً ثم فتح التغريدات المتعلقة باحتجاج المزارعين المستمر منذ فترة طويلة بواسطة حسابات بارزة، في الشهر الماضي، زارت شرطة دلهي مكاتب تويتر، فيما يتعلق بتحقيق، حيث طبقت الشركة تسمية "الوسائط المتلاعب بها" على بعض تغريدات قادة الحزب الحاكم.