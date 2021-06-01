نهاية مساحة التخزين المجانية غير المحدودة على Google Photos

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 01:10 مساءً - أنهت شركة جوجل Google Photos تخزينها المجاني غير المحدود اليوم.

وإذا كنت تستخدم Google Photos فقد تضطر إلى البدء في الدفع لتخزين الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

ومن الآن فصاعدًا، يتم احتساب أي صورة تقوم بتحميلها (بما في ذلك صور “حفظ التخزين” المضغوطة) ضمن حد تخزين Google Drive إلا إذا كانت قادمة من هاتف Pixel.

واعتبارًا من اليوم، سيكون لديك 15 جيجابايت فقط من السعة التخزينية المجانية للاستخدام.وإذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر، فيتعين عليك الدفع مقابل خطط Google One التي تبدأ بسعر $ 2 شهريًا مقابل 100 جيجابايت من مساحة Google Drive وتوسيع نطاقها إلى 2 تيرابايت مقابل 10 دولارات شهريًا.

وأي صور تقوم بتحميلها قبل الأول من شهر يونيو لن يتم احتسابها ضمن الحد الأقصى.

وسهلت جوجل أيضًا حذف الصور غير المرغوب فيها من خلال أداة تجد اللقطات الباهتة ولقطات الشاشة وعناصر أخرى يمكنك عادةً إزالتها.

وأوضحت جوجل هذه الخطوة في شهر نوفمبر الماضي كخطوة ضرورية لمواكبة الطلب على التخزين.

وقالت: يتم تخزين أكثر من 4 تريليون صورة داخل خدمة تخزين الصور، مع 28 مليار صورة جديدة يتم تحميلها كل أسبوع.

وتقدر جوجل أن أكثر من 80 في المئة من مستخدمي Google Photos يجب أن يكونوا قادرين على تخزين ما يقرب من ثلاث سنوات أخرى من الذكريات مع 15 جيجابايت من السعة التخزينية المجانية.

على الرغم من أنها مشكلة أكبر للأشخاص الذين أصبحت مساحة Google Drive المجانية لديهم ممتلئة بمحتوى آخر.

بدائل Google Photos:

إذا كنت تعتمد على Google Photos كنسخة احتياطية لمكتبة الصور الخاصة بك وكنت بحاجة إلى خدمة مجانية، فيمكنك استخدام المستوى المجاني لخدمات مثل Dropbox أو Flickr.

ويوفر اشتراك أمازون برايم Amazon Prime مساحة تخزين مجانية غير محدودة للصور (بالإضافة إلى 5 جيجابايت من الفيديو).

بينما توفر عضوية مايكروسوفت 365 مساحة 1 تيرابايت من OneDrive لكل شخص.

ويمكن أن تساعدك خدمة آيكلاود iCloud من آبل أيضًا إذا كنت من مستخدمي iOS أو Mac. على الرغم من أن هذه خدمة مزامنة أكثر من كونها مساحة تخزين كاملة.