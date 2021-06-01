تكنولوجيا: ِAMD تؤكد على تحديث سيارات Tesla Model S وX بكروت RDNA 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت AMD خلال فعاليات Computex 2021 على تحديث إصدارات Tesla من سيارات Model S وModel X بالجيل الجديد من كروت الشاشة RDNA 2.

كانت شركة Tesla قد أعلنت عن تحديث S و Model X خلال شهر يناير، حيث أوضحت الشركة خلال الحدث أن أنظمة السيارات ستدعم 10 تيرافلوب من الطاقة، كما أشارت التوقعات خلال هذا الوقت على أن AMD تدعم أنظمة السيارات بكروت الشاشة.

ولقد أكدت Lisa Su الرئيس التنفيذي لشركة AMD هذه التوقعات اليوم من خلال الإعلان الرسمي على أن سيارات Tesla الجديدة ستتضمن AMD APU أو رقاقات Ryzen التي تأتي بكروت Radeon مدمجة.

كما أشارت AMD إلى أن آداء كروت RDNA 2 سيظهر مع الألعاب التي تتطلب طاقة وكفاءة أعلى، أي بنفس التجربة المقدمة في أجهزة الحاسب المحمول التي تنتقل بين كرت الشاشة المدمجة والخارجية وفقاً لمتطلبات الألعاب.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن Tesla تتجه لإستخدام كروت الشاشة الجديدة من AMD لتوفير شحن البطارية في السيارات، لذا سيتم تنشيط أعلى كفاءة في كرت الشاشة في السيارات عند حاجة المنصة لأعلى كفاءة وآداء مع الألعاب.

يذكر أن سيارات Tesla المحدثة تأتي باثنان من الشاشات، حيث تأتي الشاشة الأولى بحجم 17 إنش في الواجهة، وشاشة صغيرة في الجهة الخلفية للركاب، على أن يبدأ سعر السيارات من 74000 دولار.

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