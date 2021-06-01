تكنولوجيا: AMD تجلب تقنية RDNA 2 لأجهزة الحاسب الدفتري عبر سلسلة Radeon RX 6000M

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة AMD اليوم عن سلسلة Radeon RX 6000M التي تدعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب الدفتري بتقنية RDNA 2.

كشفت AMD اليوم خلال فعاليات Computex 2021 عن سلسلة كروت الشاشة المخصصة للأجهزة المحمولة Radeon RX 6000M، والتي تجلب لأجهزة الحاسب الدفتري الترقية والتحسينات التي قدمت في RX 6000 المخصص لأجهزة الحاسب المكتبي، والتي تشمل إدارة وإستهلاك أكثر كفاءة للطاقة، مع دعم تقنية تتبع الأشعة.

ومن المقرر أن تبدأ AMD بإطلاق Radeon RX 6800M من السلسلة الجديدة، حيث يهدف هذا الإصدار لدعم الأجهزة بمعدل عرض 120 إطار لكل ثانية مع دقة 1440 بيكسل في الألعاب، على أن ينافس إصدار NVIDIA من كرت الشاشة RTX 3080.

أيضاً تستعد AMD لإطلاق RX 6700M و 6600M، على أن تستهدف هذه الإصدارات دعم معدل 100 إطار لكل ثانية في ألعاب بدقة 1440 بيكسل و1080 بيكسل على التوالي.

وتؤكد AMD على أن الإصدارات الجديدة توفر آداء أسرع بنسبة 50%، كما تعمل على خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 43% مقارنة بالإصدارات السابقة من كروت RDNA.

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