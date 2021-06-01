8 دقائق فقط.. «شاومي» تحقق رقماً قياسياً في تكنولوجيا الشحن السريع للهواتف الذكية

الشارقة - اميمة ياسر -

نجحت شركة "شاومي" الصينية، اليوم الاثنين، في تحقيق رقم قياسي جديد في تكنولوجيا الشحن السريع للهواتف الذكية، سواء السلكي أو اللاسلكي.

وعبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الشركة مقطعاً مصوراً لجمهورها، تستخدم فيه هاتفها "مي 11 برو" المعدّل ببطارية 4000 مللي أمبير، والذي تقول "شاومي" إنها قادرة على شحنه بالكامل خلال 8 دقائق فقط عبر نظام "هايبر تشارج" السلكي بقدرة 200 واط، أو في 15 دقيقة مع الشحن اللاسلكي (120 واط).

وتعد سرعات الشحن ساحة معركة متكررة بين شركات الهواتف الذكية الصينية.

وقبل عامين، أعلنت "شاومي" عن نظام 100 واط القادر على شحن بطارية 4000 مللي أمبير في 17 دقيقة، كما أنها في العام الماضي شحنت هاتف "مي 10 ألتر" بالكامل في 23 دقيقة عند 120 واط، رغم أنه يحتوي على بطارية أكبر بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة.

وتعتبر شركة "أوبو" الصينية رائدة أخرى في مجال الشحن السريع، إذ تشكل تقنية "VOOC" الخاصة بها أساسا لأنظمة الشحن السريع الخاصة بها، وفي العام الماضي تمكنت من شحن هاتف تبلغ قدرة بطاريته 4000 مللي أمبير في 20 دقيقة باستخدام نظام شحن بقوة 125 واط.