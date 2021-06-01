دبي - يزن راشد - يعرف مستخدمو أندرويد صفحة المشاركة Sharesheet، وهي القائمة التي تنبثق من الأسفل عندما تضغط على زر المشاركة داخل أحد التطبيقات.

وتعرض هذه القائمة جميع خيارات المشاركة الممكنة والطرق التي يمكنك من خلالها مشاركة شيء ما.

ويمكن أن تبدو واجهة مستخدم صفحة المشاركة مختلفة تمامًا من تطبيق إلى آخر. وذلك لأن شركة جوجل لا تفرض اتساق واجهة المستخدم لصفحة المشاركة، مما يسمح لتطبيقات الجهات الخارجية والمصنعين بتخصيصها.

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وتتمثل إحدى الطرق التي يمكن لمستخدمي أندرويد من خلالها تجاوز صفحة المشاركة عن طريق استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية، مثل Sharedr.

ويوفر Sharedr واجهة مستخدم أكثر اتساقًا تتخلص أيضًا من Direct Share، التي يمكن أن تكون بطيئة جدًا في الظهور عبر بعض الأجهزة.

ولكن كما يبدو، فإن استخدام صفحة المشاركة التابعة لجهة خارجية كبديل لصفحة المشاركة الخاصة بأندرويد لن يكون سهلاً في أندرويد 12.

أندرويد 12 يحظر استبدال قائمة المشاركة الرسمية:

في أندرويد 12، لم تعد جوجل تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بتعيين نفسها بصفتها صفحة المشاركة الافتراضية.

واشتكى مطور Sharedr حديثًا من أن أندرويد 12 لم يعد يعرض المطالبة بالاختيار بين Sharedr وصفحة مشاركة أندرويد ويفتح دائمًا صفحة مشاركة أندرويد افتراضيًا.

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وردًا على المشكلة، أكد أحد موظفي جوجل أن هذا هو السلوك المقصود وليس الخطأ.

بمعنى آخر، حظرت جوجل تطبيقات الجهات الخارجية في أندرويد 12 من استبدال صفحة المشاركة. ويجب على التطبيقات تشغيل مربع حوار المشاركة.

وأضاف: أصبحت القدرة على استبدال مربع حوار المشاركة أيضًا مستحيلة. ولا يمكنك تنفيذ جزء المشاركة المباشرة من واجهة المستخدم، ولا علامات التبويب الشخصية.

وتظل قادرًا على استخدام Sharedr وغيره من بدائل صفحة المشاركة. ولكن التطبيقات نفسها لا يمكنها الاستجابة لحدث المشاركة. وبالتالي لن يكون لديك خيار تعيينها كإعداد افتراضي عندما تحاول مشاركة شيء ما.

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ويتعين عليك بدلاً من ذلك تحديد Sharedr في صفحة المشاركة، ومن ثم استخدامه لتحديد تطبيقك المستهدف للمشاركة، مما يضيف خطوة أخرى إلى العملية.

وليس من الواضح ما إذا كان هذا السلوك الجديد يمنع أيضًا مصنعي الأجهزة من تخصيص صفحة المشاركة.

على سبيل المثال، تتيح لك الشركات المصنعة، مثل سامسونج، تمكين أو تعطيل مشاركة جهات الاتصال المباشرة.

ولتوضيح الأمر، لا تنطبق هذه المشكلة إلا على أندرويد 12. إذا كنت تستخدم أندرويد 11، فيجب أن تكون قادرًا على استخدام Sharedr أو تطبيقات صفحة المشاركة الأخرى دون أي مشاكل.

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