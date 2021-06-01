شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AMD تعلن عن سلسلة Radeon RX 6000M لمعالجة الرسومات المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت AMD عن سلسلة Radeon RX 6000M التي طال انتظارها من وحدات معالجة الرسومات المحمولة، والتي تتميز بهندسة RDNA 2.

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح: RX 6800M (قابلة للتهيئة عند 145 وات وما فوق)، وRX 6700M (حتى 135 وات)، وRX 6600M (حتى 100 وات).

وتقول AMD إن الرائد 6800M يقدم أسرع رسومات AMD لأجهزة الكمبيوتر المحمولة حتى الآن ؛ تدعي أن 6800M ستشغل ألعاب AAA حديثة بمعدلات إطارات يمكن مقارنتها أو أفضل من تلك الموجودة في هاتف Nvidia's RTX 3080، كما يُزعم أنها تتفوق على شريحة Nvidia أثناء اللعب على البطارية وفقا لما نقله موقع the verege.

وتقول AMD إن RX 6700M ستوفر ما يصل إلى 100 إطارًا في الثانية "في الألعاب الشعبية" بدقة 1440 بكسل، يعتبر جهاز 6600M أفضل "للألعاب الملحمية بدقة 1080 بكسل"، ترقب المراجعات المستقلة لهذه الرقائق في الأسابيع القادمة للحصول على فكرة أفضل عن الأداء الذي يمكن أن تتوقعه من كل منها.

وأعلنت AMD أيضًا عن AMD Advantage ، وهي "مبادرة إطار تصميم" جديدة تهدف إلى تشجيع مصنعي المعدات الأصلية على تضمين ميزات معينة في أنظمتهم التي تعمل بنظام AMD ، ولإعلام المستهلكين بأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بتقنية Ryzen و Radeon تعتقد AMD أنها الأفضل، يبدو أنها فكرة مشابهة لبرنامج Intel Evo ، ولكنها مخصصة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب فقط ، وتبدو المعايير أكثر صرامة. من المتوقع أن تشتمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة AMD Advantage على ما يلي:

- معالجات AMD Ryzen 5000 المحمولة ورسومات Radeon 6000 وبرنامج Radeon.

- دعم تقنية Smart Acess Memory و Smart Shift من AMD.

- شاشة تصل سطوعها إلى 300 شمعة على الأقل، وتغطي إما 100% من التدرج اللوني sRGB أو 72% من سلسلة NTSC، ولديها معدل تحديث 144 هرتز على الأقل وزمن انتقال منخفض ، وتدعم AMD Freesync محرك أقراص صلبة NVME PCIE Express Gen 3 SSD واحد على الأقل.

- القدرة على الحفاظ على درجة حرارة سطح أقل من 40 درجة مئوية على مفاتيح WASD.

أكثر من 10 ساعات من تشغيل الفيديو على البطارية

لكن لا يوجد عدد كبير جدًا من منصات الألعاب التي تقطع بشكل موثوق 10 ساعات من تشغيل الفيديو على البطارية، والكثير من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب أقل من 300 شمعة في المتر المربع.

ومع ذلك فإن جميع أنواع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المعتمدة من Intel Evo لا تلبي أيضًا جميع متطلبات Evo في الاختبار الذي أجريته - يمكن أن تختلف الوحدات والمنهجيات.