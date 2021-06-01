شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن مكالمات الفيديو الجماعية بتطبيق Signal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Signal هو تطبيق مراسلة فورية مجانى يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل ومقاطع الفيديو والملفات والملاحظات الصوتية والمزيد إلى الأفراد والمجموعات، كما يتيح لك التطبيق إجراء مكالمات صوتية جماعية ومكالمات فيديو مشفرة.

كيفية إجراء مكالمة فيديو جماعية على تطبيق Signal؟

تحتاج إلى إنشاء مجموعة أولاً، وعلاوة على ذلك، إذا كان هناك أكثر من 8 أعضاء فى المجموعة، فلن يتمكن الجميع من المشاركة فى المكالمة، يُسمح لثمانية أعضاء فقط بالمشاركة فى مكالمة فيديو جماعية على تطبيق Signal.

كيف أقوم بإجراء مكالمة فيديو جماعية على تطبيق Signal؟

الخطوة 1: افتح المجموعة واضغط على أيقونة الفيديو فى الجزء العلوى من الشاشة.

الخطوة 2: ستكون كاميرا الصور الشخصية الخاصة بك قيد التشغيل. اضغط على خيار "بدء الاتصال".

الخطوة 3: ستبدأ المكالمة وسيتلقى أعضاء المجموعة الآخرون إشعارًا بالمكالمة، وأيضًا، سيظهر تنبيه فى سجل الدردشة الجماعية

هل يمكنك إجراء مكالمة جماعية على تطبيق Signal؟

نعم، يتيح لك تطبيق Signal إجراء مكالمات جماعية، تكون خاصة ومجانية ومشفرة من طرف إلى طرف.

كيف تنشئ مجموعة فى Signal؟

- افتح تطبيق Signal على هاتفك الذكي.

- انقر على خيار "إنشاء" ثم انقر على "مجموعة جديدة".

- حدد جهات اتصال من اختيارك أو أدخل أرقام الهواتف (يمكن أن تحتوى مجموعة رسائل الوسائط المتعددة غير الآمنة على 10 أعضاء كحد أقصى ويمكن أن تضم المجموعة الجديدة ما يصل إلى 1000 عضو).

- اضغط على خيار "التالي" لمعرفة نوع المجموعة.

- اختر اسم مجموعة (مجموعة رسائل الوسائط المتعددة غير الآمنة لا تدعم الأسماء).

- أخيرًا، اضغط على خيار "إنشاء".

هل تطبيق Signal آمن لمكالمات الفيديو؟

مكالمات ورسائل Signal مشفرة من طرف إلى طرف وآمنة وبالتالى لا يمكن الوصول إليها من قبل التطبيق نفسه أو أطراف ثالثة أخرى.

كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم إجراء مكالمات فيديو على تطبيق Signal؟

يمكن لثمانية أعضاء كحد أقصى فى المجموعة المشاركة فى مكالمة فيديو جماعية فى تطبيق Signal.

كم عدد الأعضاء الذين يمكن إضافتهم فى مجموعة Signal؟

يمكن أن تضم مجموعة جديدة على تطبيق Signal ما يصل إلى 1000 عضو بينما يمكن أن تضم مجموعة رسائل الوسائط المتعددة غير الآمنة 10 أعضاء كحد أقصى.

كيف أترك مجموعة على Signal؟

- يمكن لأعضاء Signal Legacy Group اختيار ترك المجموعة بأنفسهم. المدرجة أسفل هى الخطوات:

- فى تطبيق Signal، اعرض الدردشة الجماعية

- اضغط على اسم المجموعة أو رأسها لرؤية إعدادات الدردشة

- حدد الخيار "مغادرة المجموعة"

- حدد "نعم" للتأكيد

ما هى Legacy Group على تطبيق Signal؟

محادثات المجموعة القديمة هى مجموعات من المستخدمين الذين لم يقوموا بتنزيل أحدث إصدار تجريبى من تطبيق Signal، هذا يعنى أن الميزات الإضافية مثل الإشارات ومسؤولى المجموعة لن تكون متاحة. علاوة على ذلك، ليس من الضرورى الحصول على هذا التحديث.