رسمياً… “إل جي” تتوقف عن تصنيع الهواتف الذكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 11:07 صباحًا

رسمياً، أعلنت شركة “إل جي” الكورية الجنوبية، توقفها عن تصنيع الهواتف الذكية بدءا من شهر حزيران الجاري.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنها قررت التوقف عن تصنيع هواتف ذكية خلال الشهرين الماضيين، منذ إعلانها السابق، للوفاء بالعقود المبرمة معها، بحسب ما أورده موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، وبموجب هذا القرار، تحول “إل جي” أحد مصانعها في فيتنام لتصنيع الأجهزة المنزلية، بدلا من صناعة الهواتف الذكية.

لجأت شركة “إل جي” إلى هذا القرار، بعد سنوات من خسارة الأموال في هذا القسم، لتضع حدا لأعمالها في عالم الهواتف الذكية بصورة نهائية في نهاية تموز، وتستمر “إل جي” في بيع مخزون الهواتف الذكية التي لديها، حتى بعد هذا التاريخ، ولكنها لن تنتج أي هواتف ذكية جديدة بعد الآن، كما ستوفر الشركة الكورية الجنوبية خدمات ما بعد البيع حتى 4 سنوات مقبلة، وتحديثات “أندرويد” لأجهزتها حتى 3 سنوات مقبلة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.