“سامسونغ” تدعم ساعاتها الذكية بنظام Wear من غوغل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2021 10:49 صباحًا

قالت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أنها ستتعاون مع غوغل الأمريكية لإنشاء نظام أساسي لساعاتها الذكية يُسمى Wear، بعد أن أعلنت تخليها عن نظام Tizen في ساعات Galaxy Watch القادمة.

وصممت الشركة ميزات ووظائف ستكون أفضل لأي ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل Wear من خلال التحكم الكامل في البرنامج، وفقًا لموقع ”سام موبايل“ المختص بالأخبار التقنية.

وتتعاون الشركتان لإنشاء منصة موحدة جديدة للساعات الذكية، حيث ستحصل غوغل على نظام التشغيل الخاص بها في أفضل الساعات الذكية، فيما ستحصل سامسونغ على إمكانية الوصول إلى النظام المطور لأندرويد.

وتمكنت سامسونغ أيضًا من الحصول على امتياز كبير من ”غوغل“ يتم بموجبه استخدام برنامج One UI في ساعاتها الذكية الجديدة التي تجعل نظام أندرويد أفضل، كما ستستفيد طرازات Galaxy Watch التالية عن طريق توفير إصدار مستقل من خرائط ”غوغل“، لن يتطلب تشغيل الهاتف، مع جلب تطبيق YouTube Music التنزيلات في وضع عدم الاتصال، وهي ميزة تم دعمها أيضا في تطبيق Spotify.

ومن المقرر أن تستفيد الساعات الذكية القادمة من التعاون الوثيق بين سامسونغ وغوغل، مع الاحتفاظ بقوة أندرويد وتصميم ساعات سامسونغ الذكية التي تحتفظ بعناصر تصميمها المميزة، مثل الإطار الدوار والجلد المخصص.