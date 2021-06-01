مصباح إضاءة ذكي مع شاشة من “تيك توك” لتلاميذ المدارس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:23 صباحاً - منذ ساعتين

تتزايد أعداد مستخدمي تطبيق “تيك توك” بشكل متسارع حول العالم في ظل الاهتمام الكبير لكثير من الشباب والفئات العمرية المختلفة في إنشاء عدد من المقاطع المرئية القصيرة عبر التطبيق.

وفي هذا الإطار، كشفت شركة بايت دانس مالكة تطبيق تيك توك النقاب عن أول منتج استهلاكي لها، وهو مصباح إضاءة ذكي مع شاشة، تقول إنه جزء من محفظة تكنولوجيا التعليم الخاصة بها.

ويمتاز المصباح الذكي “دالي” بشاشة عرض وكاميرا ومساعد رقمي مدمج، ويستهدف الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة، ليمكنهم من إنهاء واجباتهم في المنزل، بالإضافة إلى مساعدة أولياء أمورهم في مراقبة أطفالهم وهم بعيدين عنهم عبر تطبيق للهاتف.

وطورت الشركة مصباحها الذكي على مدار أشهر من التشاور مع حوالي 2000 من الآباء والأطفال الصينيين. وزُودت تلك المصابيح بكاميرتين مدمجتين – واحدة تواجه الطفل والأخرى توفر رؤية شاملة من أعلى، مما يسمح للآباء بمراقبة أطفالهم عن بعد عند الدراسة.

وهناك شاشة بحجم الهاتف الذكي متصلة بكل مصباح، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم إرشادات بشأن حل مسائل الرياضيات والكلمات الصعبة في اللغة الإنكليزية على سبيل المثال.

وكذلك يمكّن هذا النظام الآباء الاستعانة بمراقب بشري لمراقبة أطفالهم عن بعد أثناء دراستهم. وبالإمكان ترقية الإصدار الأساسي من المصباح، بمبلغ قيمته 170 دولارًا مما يمكن الآباء من الحصول على تنبيهات عبر هواتفهم في غادر الأطفال المكتب الذي يقومون بأداء واجباتهم.

من جهة أخرى، هاجمت وسائل إعلام محلية “نظام مصباح دالي” وقالت إن التطبيق المرافق له يسمح للأطفال بتحميل مقاطع فيديو لهم دون علم والديهم، ولكن الشركة المصنعة نفت ذلك الأمر مؤكدة أن تحميل وإرسال مقاطع مصورة لا يمكن أن يتم بدون موافقة الأم أو الأب. وشددت، بايت دانس، على أن الأطفال لا يمكن سوى تحميل الفيديوهات الخاصة بأداء واجباتهم المنزلية.

كما انتقدت بعض وسائل الإعلام الصينية وأولياء الأمور فكرة وضع شاشة تفاعلية تعمل باللمس أمام الأطفال أثناء دراستهم، محذرة من أن المصباح سيجعل الأطفال يعتادون على البحث عن إجابات سهلة عبر الإنترنت.